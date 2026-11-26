26 nov. 2026 - 14:09 hrs.

Diciembre es uno de los meses de mayor gasto del año para las familias chilenas, y también una buena oportunidad para revisar si hay dinero del Estado esperando ser cobrado. El Instituto de Previsión Social (IPS) mantiene disponible un servicio en línea que permite saber, en pocos minutos, si una persona tiene pensiones o beneficios pendientes de pago.

Se trata de montos que ya fueron asignados a una persona, pero que no se retiraron a tiempo en el local de pago o por el canal correspondiente. La revisión es gratuita y, si aparece un pago disponible, el dinero queda listo para cobrarse en cinco días hábiles desde que se solicita.

Hacerlo antes de fin de año tiene una razón práctica: algunos de estos beneficios tienen plazo de vencimiento, y si no se cobran dentro del periodo establecido, se pierden.

Qué beneficios del IPS pueden quedar sin cobrar

De acuerdo con la ficha oficial de ChileAtiende, el servicio de Pagos por cobrar está dirigido a personas pensionadas o beneficiarias de prestaciones que paga el IPS.

Entre ellas se encuentran la Pensión Garantizada Universal (PGU), la Pensión Básica Solidaria de Invalidez, el Subsidio de Discapacidad para menores de 18 años, la Asignación Familiar, el Subsidio Familiar (SUF), el Aporte Familiar Permanente (conocido como ex Bono Marzo) y las pensiones de las ex cajas de previsión social.

La mayoría de estos pagos queda pendiente cuando la persona cobra de forma presencial, en sucursales de BancoEstado o de la Caja Los Héroes, y por distintos motivos no alcanza a retirar el dinero en la fecha que le corresponde.

Cómo revisar con tu RUT si tienes un pago pendiente

La consulta en línea es el camino más rápido. Basta con ingresar al sitio de ChileAtiende, buscar la sección "Pagos por cobrar del Instituto de Previsión Social (IPS)" y escribir el RUN y la fecha de nacimiento. Para revisar no se necesita clave.

Si el sistema muestra un pago disponible, el siguiente paso es solicitar el cobro, y para eso sí se requiere la ClaveÚnica. En ese momento se elige cómo recibir el dinero: por transferencia bancaria o retirándolo en una sucursal de BancoEstado o de la Caja Los Héroes.

Quienes no tengan ClaveÚnica o prefieran otra vía pueden pedir una videoatención en ChileAtiende, llamar al 101 o acudir a una sucursal ChileAtiende con su cédula de identidad. Si el trámite lo hace otra persona, debe presentar un poder notarial firmado por el beneficiario y su propia cédula.

Los pagos que están por vencer deben pedirse este mes

La ficha de ChileAtiende establece una regla clave: los pagos que aparecen como próximos a vencer deben solicitarse durante el mes en curso. En ese caso, también pueden cobrarse directamente en una sucursal de BancoEstado o de la Caja Los Héroes.

Hay además pagos que el sistema marca como sujetos a revisión. Para ellos, la única opción es acudir a una sucursal ChileAtiende con la cédula de identidad, donde se analiza el caso.

El Aporte Familiar Permanente caduca a los nueve meses

El ejemplo más claro de un beneficio con fecha límite es el Aporte Familiar Permanente, que en 2026 entrega $66.834 por carga familiar o por familia. Según recordó el IPS en una información publicada por Radio Agricultura, el plazo para cobrarlo es de nueve meses desde la emisión del documento de pago.

Para quienes recibieron el aporte en febrero de 2026, ese primer plazo venció el 16 de noviembre. Por eso el IPS mantiene la campaña "¡Cobra tu Aporte a tiempo!", dirigida a quienes todavía no lo retiran de forma presencial y cuyo plazo depende de la fecha en que se emitió su pago.

Por qué conviene revisar antes del Aguinaldo de Navidad

El fin de año suma otro motivo. El Aguinaldo de Navidad para pensionados tiene en 2026 un monto base de $29.055, que aumenta en $16.415 por cada carga familiar acreditada al 30 de noviembre. No requiere postulación y se paga automáticamente junto con la pensión de diciembre.

Para quienes cobran de forma presencial, eso significa que el aguinaldo se entrega en el mismo local de pago habitual. Si la pensión de diciembre no se retira, el aguinaldo también queda pendiente.

Otra herramienta: el portal "No lo Cobraste"

Además del servicio del IPS, BancoEstado mantiene el portal "No lo Cobraste", donde basta ingresar el RUT para saber si hay bonos, subsidios o pensiones del Estado disponibles para cobro presencial. Los montos que ya fueron depositados en la CuentaRUT no aparecen en esa búsqueda, porque ya están en poder de la persona.

Ante cualquier duda, la recomendación es verificar siempre en los canales oficiales. El IPS no pide claves ni datos bancarios por teléfono para liberar un pago, y cualquier llamada que ofrezca un "bono pendiente" puede comprobarse en ChileAtiende con el RUT antes de entregar información.

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