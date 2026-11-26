26 nov. 2026 - 14:00 hrs.

¿Qué pasó?

Luego de un largo camino legislativo que se extendió por más de cuatro años, con iniciativas que se remontan a 2018 y 2022 hasta la indicación sustitutiva ingresada en junio por el Gobierno, el Senado ayer 25 de noviembre despachó finalmente a ley el proyecto de Sala Cuna Universal, normativa que elimina el antiguo requisito de contar con al menos 20 trabajadoras en una empresa para exigir este derecho.

La nueva legislación crea un Fondo de Sala Cuna financiado mediante una cotización de 0,30% a cargo del empleador (reasignada desde el seguro de cesantía, sin elevar los costos laborales) y aportes fiscales, permitiendo equiparar el acceso para madres, padres, cuidadores y trabajadores independientes a través de una puesta en marcha progresiva en cuatro etapas anuales.

¿Quiénes pueden acceder y cómo será el calendario gradual?

De acuerdo con el texto aprobado por el Congreso Nacional, el derecho cubrirá a todas las familias trabajadoras con niños en edad de sala cuna, incorporando a nuevos grupos año a año a partir de la entrada en vigencia de la ley:

Año 1 : Hijos e hijas de mujeres trabajadoras dependientes regidas por el Código del Trabajo, incluyendo a quienes se desempeñan en pymes con menos de 20 trabajadoras, hijos de padres o cuidadores trabajadores que acrediten legalmente el cuidado personal del menor e hijos de trabajadoras de casa particular.

: Hijos e hijas de mujeres trabajadoras dependientes regidas por el Código del Trabajo, incluyendo a quienes se desempeñan en pymes con menos de 20 trabajadoras, hijos de padres o cuidadores trabajadores que acrediten legalmente el cuidado personal del menor e hijos de trabajadoras de casa particular. Año 2: Hijos e hijas de mujeres trabajadoras independientes que coticen.

Hijos e hijas de mujeres trabajadoras independientes que coticen. Año 3 : Hijos e hijas de padres trabajadores dependientes e independientes cuya madre no sea trabajadora dependiente ni independiente, sumando dos casos específicos: madres desempleadas en búsqueda activa de empleo o madres cursando estudios regulares en instituciones reconocidas por el Estado.

: Hijos e hijas de padres trabajadores dependientes e independientes cuya madre no sea trabajadora dependiente ni independiente, sumando dos casos específicos: madres desempleadas en búsqueda activa de empleo o madres cursando estudios regulares en instituciones reconocidas por el Estado. Año 4: Hijos e hijas de padres trabajadores dependientes e independientes cuyas madres no estudien ni busquen empleo, además de incorporar a los padres funcionarios públicos pertenecientes a instituciones del Gobierno Central.

¿Qué grupos recibirán el suplemento solidario?

Para disminuir el posible copago que deban asumir las familias cuando el arancel del establecimiento supere el aporte base del fondo regional, la ley crea un suplemento solidario focalizado según el Registro Social de Hogares (RSH) y dividido en dos tramos:

Hogares pertenecientes hasta el 40% más vulnerable del RSH: accederán a un suplemento equivalente al 50% de la diferencia.

de la diferencia. Hogares ubicados entre el 41% y el 60% del RSH: recibirán un aporte adicional equivalente al 30% de dicha diferencia.

Según establece la normativa, el cálculo de este apoyo extra considera la brecha entre el aporte base de sala cuna y el valor máximo afecto al beneficio (fijado en 1,15 veces ese aporte), aplicándose el menor valor en caso de que la matrícula o mensualidad del recinto sea inferior al tope.