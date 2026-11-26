26 nov. 2026 - 09:00 hrs.

El Fondo Nacional de Salud (Fonasa) ofrece el Bono PAD (Pago Asociado a Diagnóstico), un beneficio que permite acceder a prestaciones de salud con un valor fijo, que el paciente conoce de antemano.

Gracias a este bono, muchas personas han podido realizarse procedimientos de alto costo a un precio más conveniente, entre ellos los partos.

Dentro de las 99 intervenciones cubiertas por este beneficio figuran tratamientos dentales a los que pueden acceder los usuarios de Fonasa para mejorar su salud bucal.

¿Qué servicios dentales cubre el Bono PAD?

El Bono PAD cubre siete tratamientos dentales: atención integral del paciente oncológico; diagnóstico, prevención y obturación de un diente; obturación de 2 a 4 dientes; obturación de 5 o más dientes; y endodoncias unirradiculares, birradiculares o multirradiculares.

Los copagos para estos siete servicios son:

Atención integral del paciente oncológico: $170.980 .

. Diagnóstico, prevención y obturación para un diente: $59.340 .

. Obturación de 2 a 4 dientes: $55.700 .

. Obturación de 5 y más dientes: $83.550 .

. Tratamiento de endodoncia birradicular (pre molar) de una pieza dental: $100.370 .

. Tratamiento de endodoncia multirradicular (molar), una pieza dental: $110.520 .

. Tratamiento de endodoncia unirradicular (incisivo o canino), una pieza dental: $80.050.

Pueden optar al Bono PAD los usuarios de Fonasa de los tramos B, C o D. Además, las prestaciones con Bono PAD están disponibles en recintos privados que tienen convenio con Fonasa.

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