26 nov. 2026 - 08:00 hrs.

¿Y si el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) te financiara los materiales para arreglar tu casa? La Tarjeta Banco de Materiales hace posible justamente eso, y se puede postular entre el 9 de noviembre y el 9 de diciembre de 2026.

El subsidio está dirigido a jefas y jefes de hogar que son propietarios de su vivienda y están entre el 40% y el 90% del Registro Social de Hogares (RSH). Sirve para comprar materiales de construcción y hacer mejoras menores, como reparar techumbres o baños, instalar o reponer cierres perimetrales y mejorar pisos. Eso sí, no financia mano de obra, servicios de construcción ni transporte de materiales.

¿Cuánto entrega según la obra?

El monto depende del tipo de obra, y cada una exige un ahorro mínimo:

Reparación de techumbre (solo casas): subsidio de 25 UF ($1.035.000 aprox.). Ahorro mínimo: 1 UF ($41.400 aprox.).

Reparación de baño (casas y departamentos): subsidio de 15 UF ($621.000 aprox). Ahorro mínimo: 1 UF ($41.400 aprox.) .

. Instalación de cierres perimetrales (casas): subsidio de hasta 40 UF ($1.656.000 aprox.). Ahorro mínimo: 2 UF ($82.800 aprox.).

Mejoramiento de pisos (casas y departamentos): subsidio de 15 UF ($621.000 aprox) . Ahorro mínimo: 1 UF ($41.400 aprox.) .

El ahorro tiene que estar a tiempo

El ahorro mínimo debe estar depositado en tu cuenta hasta el 9 de diciembre a las 14:00 horas, el día de cierre de la postulación. La cuenta tiene que estar en una de las cuatro instituciones en convenio con el Minvu: BancoEstado, Caja Los Andes, Coopeuch o Scotiabank.

¿Quiénes pueden postular?

Para postular, debes:

Tener 18 años o más.

Ser jefa o jefe de hogar.

Tener nacionalidad chilena o ser extranjero con residencia definitiva.

Contar con cédula de identidad vigente.

Estar entre el 40% y el 90% de la calificación socioeconómica del RSH.

Ser propietario o propietaria de una única vivienda y habitarla.

No haber sido beneficiario, en los últimos 10 años, del Programa de Protección al Patrimonio Familiar (DS N° 255) ni del Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios (DS N° 27).

¿Qué debe cumplir la vivienda?

Ser una casa o un departamento.

Estar en una localidad urbana de más de 5.000 habitantes.

Tener un avalúo fiscal igual o inferior a 2.000 UF.

Tener una antigüedad mínima de 10 años.

¿Cuándo no puedes participar?

Quedas fuera si tu vivienda tiene techumbre de fibrocemento o pizarreño y postulas para repararla. Tampoco puedes participar si estás postulando a otro beneficio de cualquiera de los programas habitacionales del Minvu.

¿Cómo postular?

Debes ingresar al sitio web del Minvu con tu Clave Única. Si no la tienes, tienes que solicitarla antes de comenzar.

Durante el proceso puedes postular a un solo tipo de obra y debes adjuntar un registro fotográfico de la vivienda y del deterioro específico que necesita reparación.

Los plazos para usar el subsidio

Una vez que se publica la resolución de selección, el subsidio tiene una vigencia de 18 meses. Dentro de ese período: