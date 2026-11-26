26 nov. 2026 - 06:40 hrs.

¿Qué pasó?

Fiscalía ECOH y Carabineros investigan la muerte con arma de fuego de un hombre, ocurrida la madrugada de este jueves en la vía pública de la comuna de San Bernardo, en la Región Metropolitana.

Vecinos alertaron a Carabineros

Según los primeros antecedentes, vecinos habrían escuchado una discusión que fue subiendo de tono. Poco después, se oyeron disparos.

Residentes del sector, más tarde, encontraron a una persona con una herida de bala en la cabeza en la intersección de las calles Fernando de Luque con Juan Francisco Larraín.

Tras recibir la alerta a eso de las 03:30 horas, Carabineros y equipos de salud llegaron al lugar, donde constataron que la víctima ya había fallecido.

El hombre no portaba documentos, por lo que hasta ahora se desconoce su identidad. "Se trata de una persona aparentemente adulta. No tenemos claridad aún de la nacionalidad", señaló el fiscal Sebastián Gana.

Las diligencias incluyen entrevistas a vecinos y revisión de cámaras de seguridad para establecer la dinámica del crimen e identificar al responsable.

La Fiscalía ECOH trabaja en el sitio del suceso junto a equipos del OS9 y Labocar de Carabineros para esclarecer lo ocurrido.