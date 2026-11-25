25 nov. 2026 - 13:01 hrs.

El 16 de octubre de 2024, antes de que el Senado votara la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema Sergio Muñoz, el senador Ricardo Lagos Weber pidió aclarar cuántos permisos constitucionales estaban vigentes. El secretario general de la corporación, Raúl Guzmán, respondió que solo uno tenía efecto ese día. Era el de la senadora Paulina Núñez (RN), quien se encontraba en España y había informado que su permiso se extendería del 14 al 25 de octubre. Con 49 senadores en ejercicio, la acusación podía aprobarse con 25 votos.

El primero de los dos capítulos del libelo obtuvo 27 votos a favor y 21 en contra. Ese resultado bastaba para destituir al magistrado. El segundo se aprobó por 25 votos contra 23, justo el mínimo que fijó la Secretaría del Senado para esa sesión.

Dos años después, ya como presidenta del Senado, Núñez anunció que durante su administración dejará de dar curso a permisos constitucionales para viajes de menos de 30 días. La decisión se conoció este lunes 23 de noviembre, luego de que el retiro de los permisos de Fidel Espinoza (PS) y Ximena Órdenes (independiente-PPD) abriera una investigación penal a cargo de la Fiscalía Regional de Valparaíso.

Las autorizaciones fueron retiradas el martes 17, mientras ambos senadores acompañaban al Presidente José Antonio Kast en su gira por Asia y la Cámara Alta discutía el Presupuesto 2027. El senador Juan Luis Castro (PS) reconoció que dio luz verde al trámite. Órdenes negó haberlo solicitado o haber autorizado el uso de su firma. Al día siguiente, Núñez confirmó en la Sala que los permisos de ambos parlamentarios volvían a estar vigentes.

El retiro de los permisos tenía un efecto en el cálculo de las votaciones. Aunque ambos seguían fuera de Chile, volvían a ser considerados senadores en ejercicio, lo que podía elevar el número de votos exigidos para aprobar determinadas normas del Presupuesto. La Constitución exige autorización de la Cámara respectiva para ausentarse del país por más de 30 días.

La Ley Orgánica del Congreso establece que los parlamentarios que se encuentran en el extranjero con permiso constitucional quedan fuera del cómputo de cuórums y mayorías. Durante años, el Senado tramitó estas autorizaciones también para viajes más breves.

El cuarto retiro quedó a un voto

El 9 de noviembre de 2021, el Senado votó en general el proyecto que permitía un cuarto retiro de fondos de las AFP. El entonces senador Guido Girardi (PPD) se encontraba fuera del país para asistir a la COP26 y había solicitado un permiso constitucional. Su ausencia redujo de 26 a 25 los votos que necesitaba la iniciativa para avanzar.

La senadora Carolina Goic (DC) mantuvo su rechazo al proyecto, mientras que los senadores de RN Manuel José Ossandón y Marcela Sabat votaron a favor. La iniciativa obtuvo 24 votos a favor, 15 en contra y una abstención. Quedó a un voto de aprobarse en general y pasó a comisión mixta. El 3 de diciembre, la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó el informe de esa instancia.

Los 31 votos de José Morales

Un año después, el cálculo volvió a estar en discusión por la nominación de José Morales como fiscal nacional. El 30 de noviembre de 2022, el Senado debía pronunciarse sobre la propuesta del Presidente Gabriel Boric para suceder a Jorge Abbott al frente del Ministerio Público. La designación requería el respaldo de dos tercios de los senadores en ejercicio. Para esa sesión, el cuórum era de 33 votos.

Cuatro senadores estaban en Bruselas para participar en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana. Solo Yasna Provoste (DC) había tramitado un permiso constitucional. Alfonso de Urresti (PS), Felipe Kast y Sebastián Keitel, ambos de Evópoli, contaban con autorización para el viaje oficial, pero seguían contabilizándose como senadores en ejercicio.

Morales consiguió 31 votos a favor, seis en contra y ocho abstenciones. Si los otros tres senadores hubieran tramitado sus permisos constitucionales, el número de legisladores en ejercicio habría bajado de 49 a 46. En ese escenario, los 31 respaldos habrían alcanzado para ratificarlo. Tras la votación, la entonces ministra de la Segpres, Ana Lya Uriarte, cuestionó que los parlamentarios que viajaron no hubieran solicitado esos permisos.

Los permisos en las acusaciones contra Pardow y Grau

El 25 de noviembre de 2025, el entonces senador Felipe Kast se encontraba en Guatemala cuando el Senado debía votar la acusación constitucional contra el exministro de Energía Diego Pardow. Había acordado un pareo con el senador Iván Flores (DC), pero ese acuerdo mantenía el cuórum en 26.

Según informó La Tercera, Kast solicitó desde el extranjero un permiso constitucional y, una vez aprobado, el piso bajó a 25 votos. Los dos capítulos fueron rechazados. El primero obtuvo 17 votos a favor y el segundo, 21.

En junio de este año, el senador Manuel José Ossandón solicitó un permiso para acompañar al Presidente Kast en una gira a Paraguay. La autorización redujo de 26 a 25 los votos que se requerían para aprobar la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau. Ossandón retiró el permiso antes de la votación y el cuórum volvió a 26. Los dos capítulos que consiguieron más apoyos llegaron a 16 votos cada uno.

En octubre de 2024, un permiso de Paulina Núñez para un viaje de menos de 30 días bajó el cuórum en la votación de la acusación contra Sergio Muñoz. Hoy, como presidenta del Senado, es ella quien anunció que dejará de dar curso a esas solicitudes. El caso firmas puso en jaque el “mecanismo” y abrió una investigación en la Fiscalía de Valparaíso, que indaga cómo se retiraron los permisos de Fidel Espinoza y Ximena Órdenes y qué se votó mientras ambos volvieron a contar como senadores en ejercicio, pese a seguir fuera del país.

Todo sobre Mega Investiga