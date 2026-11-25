25 nov. 2026 - 12:47 hrs.

¿Qué pasó?

Segundos de terror fueron los que vivió un turista alemán que se encontraba realizando una excursión por el Parque Nacional Torres del Paine, en la región de Magallanes, momento en el que decidió cruzar un puente colgante, pero fue sorprendido por fuertes ráfagas de viento.

La situación quedó documentada en un video compartido en redes sociales por su compañero de ruta Martín González, donde se aprecia cómo el excursionista, identificado como Henry Thomas, abre sus piernas para ponerse firme en la superficie y afirma con fuerza los cables laterales mientras carga una mochila de 18 kilos, evitando caer al precipicio de unos 45 metros de profundidad debido al violento balanceo de la pasarela de 52 metros de largo.

Un cruce que pasó de la calma al peligro en segundos

El episodio ocurrió en el puente Guardas, durante un recorrido de siete días por el tradicional circuito O, momentos después de que la pareja del viajero lograra pasar sin mayores problemas.

En declaraciones recogidas por LUN, el propio turista relató cómo cambió abruptamente el clima cuando ya estaba sobre la estructura: "Mi novia había cruzado antes que yo sin viento y el puente estaba completamente tranquilo. Por eso me animé a cruzarlo. Si el viento hubiera estado así, ni siquiera lo habría intentado".

Asimismo, explicó cuál fue su única prioridad mientras el viento zamarreaba la pasarela: "Lo único que tenía en la cabeza era sujetarme fuerte y, pasara lo que pasara, no soltarme".

El puente llegó a girar 180 grados tras el cruce

Una vez que el excursionista alemán consiguió alcanzar el otro extremo aprovechando una breve pausa en las rachas, el episodio continuó azotando la quebrada con tal intensidad que terminó dando vuelta la estructura.

"Cuando estábamos pasando por abajo, cuando ya no estábamos, el puente se volteó 180 grados", detalló Martín González, agregando que posteriormente personal de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) acudió al sector para cerrar el tránsito peatonal, medida que el testigo cuestionó asegurando que llegó "30 minutos tarde, sabiendo que va gente todo el rato".