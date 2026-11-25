25 nov. 2026 - 12:32 hrs.

¿Qué pasó?

Una denuncia por acumulación de escombros en el sector de Pejerrey, en la precordillera de Linares, región del Maule, encendió las alertas de las autoridades y provocó indignación en residentes y visitantes.

A través de un registro audiovisual, un grupo de mujeres mostró restos de materiales de construcción, bolsas y otros desechos abandonados en medio de este entorno natural.

En las imágenes, una de las protagonistas del video cuestionó el daño provocado y pidió la presencia de las autoridades para fiscalizar y determinar quiénes dejaron los residuos.

"Articulamos inmediatamente el retiro"

En conversación con Mucho Gusto, el delegado provincial de Linares, Cristian González, lamentó la situación y aseguró que se activaron gestiones para retirar los desperdicios.

"Articulamos inmediatamente, una vez que nos enteramos de esta situación, el retiro a través del municipio”, explicó.

La autoridad agregó que el operativo fue realizado por el Departamento Municipal de Medio Ambiente, Aseo y Ornato. También señaló que existen rondas de vigilancia coordinadas con Seguridad Pública.

Respecto de los responsables, González indicó que se está desarrollando un seguimiento para identificarlos. “Hay muchas probabilidades de poder llegar a la persona que dejó esos escombros en el lugar”, afirmó.

El delegado sostuvo que los primeros antecedentes apuntan a que podría tratarse de una sola descarga, posiblemente relacionada con trabajos de construcción de una vivienda. Pero aclaró que esa hipótesis aún se está revisando.

Finalmente, González manifestó que espera que el caso permita establecer responsabilidades y aplicar sanciones: "Nosotros tenemos que dar un ejemplo de sanción, porque esta situación no puede pasar".