25 nov. 2026 - 10:12 hrs.

¿Qué pasó?

Un complejo escenario laboral enfrenta el traspaso de operación del Casino de Talca luego de que la Dirección del Trabajo (DT) resolviera que el cambio de concesionario no elimina los vínculos laborales vigentes, obligando a Dreams a respetar los contratos individuales, acuerdos colectivos, antigüedad y derechos sindicales de cerca de 100 empleados que actualmente trabajan bajo la administración del grupo chileno-peruano Corporación Meier.

De acuerdo con antecedentes recogidos por el Diario Financiero (DF), el pronunciamiento quedó establecido en el Ordinario N° 548, emitido el pasado 20 de noviembre, en el que la autoridad fiscalizadora sostuvo que el traspaso entre ambas compañías corresponde a una modificación en la “mera tenencia de la empresa” conforme al artículo 4° del Código del Trabajo. El conflicto marca un hito inédito bajo la Ley 19.995, al tratarse de la primera sucesión de salas de juego protagonizada directamente por dos operadores privados.

La postura de Dreams y el argumento del permiso originario

Desde Dreams, compañía que se adjudicó la licencia en noviembre de 2023 y proyecta abrir su nuevo recinto con una dotación cercana a 150 personas, de las cuales 70 ya se encuentran capacitándose, descartaron de plano que exista continuidad laboral, argumentando que levantaron una operación completamente independiente mediante su sociedad Ríos Claros.

En conversación con DF, la gerenta legal corporativa de la firma, Daniela Silva, explicó que obtuvieron "un permiso de operación originario para desarrollar un nuevo casino en Talca, mediante un proceso de licitación competitivo", recalcando que "se trata de un proyecto independiente, que operará con instalaciones, equipamiento, activos, administración y una estructura organizacional propia, sin que exista adquisición ni traspaso de los activos del operador actual".

Respecto al futuro de los trabajadores que hoy cumplen funciones en la sala vigente, la ejecutiva precisó que, si bien "valoran la experiencia y especialización que existe en la industria de casinos, particularmente en funciones que requieren conocimientos técnicos específicos", quienes postulen y resulten contratados ingresarán bajo un contrato nuevo: "En caso de ser seleccionados, se tratará de nuevas contrataciones, bajo las condiciones laborales ofrecidas por Dreams, que no implican reconocimiento de antigüedad ni continuidad de las relaciones contractuales anteriores".

El temor del sindicato ante una posible judicialización

Pese a que el dictamen de la DT respalda la continuidad de sus puestos y beneficios, en el Sindicato N° 2 del Casino de Talca, donde varios trabajadores superan la década de antigüedad, advirtieron que el escenario abre la puerta a una larga batalla en tribunales que podría dejarlos sin empleo ni pago de indemnizaciones mientras dure el litigio.

Su presidente, Jonathan Ortiz, cuestionó tanto el actuar de la administradora como la probable ofensiva legal del nuevo operador:

"Creemos que esta es, lamentablemente, una oportunidad que buscaba Casino de Talca para olvidarse de las responsabilidades que tiene con nosotros (...) Lamentablemente, no nos tranquiliza. Nosotros entendemos que en esta situación hay una continuidad (...) pero el casino Dreams ya presentó su plantilla y creemos que va a entrar en una defensa sobre este tema, lo que nos va a dejar en el aire. Tener el pronunciamiento de un juez podría tomar años y vamos a quedar en la inseguridad sobre qué va a pasar con nosotros", señaló.