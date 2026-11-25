25 nov. 2026 - 04:07 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, confirmó durante la madrugada de este miércoles que todos los rehenes que permanecían secuestrados en un supermercado Éxito de Cartagena fueron rescatados tras una operación conjunta de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares. Durante el operativo, uno de los delincuentes fue abatido.

El anuncio fue realizado por el mandatario a través de su cuenta en la red social X desde Cartagena, donde se había trasladado para supervisar el procedimiento.

Operativo permitió rescatar a todos los rehenes

En su declaración, De la Espriella calificó el procedimiento como una operación exitosa y aseguró que autorizó la intervención tras revisar la situación junto a las autoridades policiales y militares.

"Se logró el rescate de todos los secuestrados, aquí, en el Éxito, en La Castellana. Esta operación fue absolutamente impecable", señaló.

El mandatario también confirmó que uno de los atacantes murió durante el operativo, luego de que las autoridades les ofrecieran la posibilidad de entregarse y liberar a las personas retenidas.

"Se les dio la oportunidad de que se entregaran y liberaran a los rehenes. Rechazaron esa oportunidad y actuamos con contundencia", afirmó.

Presidente destacó intervención de las fuerzas de seguridad

Durante su mensaje, el jefe de Estado felicitó a los integrantes de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares que participaron en el procedimiento, además de agradecer al alcalde de Cartagena por su presencia durante la emergencia.

"Y tengan la certeza de que este es un Gobierno que defiende a su ciudadanía, lo hace de frente con la ley por delante y amparados en la necesidad de defender a nuestra gente y de caerle a todos los bandidos con mano de hierro", sostuvo.

Finalmente, el mandatario cerró su intervención con un mensaje de respaldo a las fuerzas de seguridad y al país: "Hoy más que nunca estoy firme por la patria. Y que viva Cristo Rey".