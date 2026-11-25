25 nov. 2026 - 03:13 hrs.

¿Qué pasó?

Cinco personas fueron detenidas por Carabineros luego de ser sorprendidas en medio de una celebración de hinchas de Colo-Colo en la comuna de Conchalí, Región Metropolitana, donde se registraban disparos y lanzamiento de fuegos artificiales.

El procedimiento se inició cerca de las 22:15 horas del martes, cuando personal policial llegó hasta la intersección de Salamanca con Héroes de la Concepción, donde alrededor de 200 personas participaban en una conmemoración por el fallecimiento de un hincha.

Uno de los detenidos manipulaba un arma de fuego

Al advertir la presencia policial, los participantes comenzaron a dispersarse. Durante el despliegue, Carabineros detectó a cinco individuos, uno de los cuales manipulaba un arma de fuego en plena vía pública.

Al percatarse de la presencia policial, los sujetos abordaron un automóvil MG de color rojo e intentaron escapar.

Tras un seguimiento controlado, el vehículo fue interceptado en el pasaje Los Chonos, frente al número 2258, en la comuna de Renca, donde fueron detenidos sus cinco ocupantes, hombres mayores de edad.

Durante el procedimiento se incautaron dos armas de fuego, municiones, un automóvil y bolsas dosificadas con una sustancia blanca, que será sometida a las diligencias correspondientes.