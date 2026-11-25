25 nov. 2026 - 01:18 hrs.

La participación de Dominga López en la gran final de Miss Universo 2026 no solo captó la atención de los seguidores del certamen, sino también la de Kidd Voodoo, quien estuvo pendiente de cada uno de los pasos de la representante chilena.

El cantante nacional compartió distintas reacciones a través de las historias de su cuenta de Instagram, donde manifestó su entusiasmo y apoyo a la candidata durante la competencia.

Las reacciones de Kidd Voodoo a la participación de Dominga

Una de sus primeras publicaciones llegó al inicio del certamen, cuando expresó su emoción con un particular mensaje: "Simplemente épico. Diosito, te pido una pura w... por favor".

Más tarde, cuando Dominga consiguió avanzar al Top 12, el artista volvió a celebrar su desempeño y escribió: "Domi top 12, vamos, Chile. Recen".

Sin embargo, luego de que se anunciara que la chilena no logró clasificar al Top 5, Kidd Voodoo manifestó su molestia por el resultado. "Siempre nos roban. Sálganse de Instagram, quiero estar solo", publicó.

El especial mensaje de Kidd Voodoo a Dominga López

Finalmente, el cantante compartió una fotografía junto a Dominga López, recordando su participación como el "ángel negro" en algunos de sus videos musicales y conciertos.

La publicación estuvo acompañada de una especial dedicatoria para la representante chilena: "La 1, para mí y para todo Chile", expresó, dejando en evidencia su apoyo pese a que la candidata no consiguió avanzar a la última etapa de Miss Universo 2026.