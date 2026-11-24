24 nov. 2026 - 23:37 hrs.

¡Chile sigue en carrera por la corona de Miss Universo 2026! Dominga López consiguió avanzar al top 12 del certamen de belleza más importante del mundo, continuando su paso por las semifinales de la competencia.

La representante nacional logró superar un nuevo corte y mantenerse entre las candidatas que continúan en competencia, durante la gran final que se desarrolla este martes 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico.

Con esta clasificación, Dominga López da un nuevo paso en su camino por conseguir la corona y convertirse en la segunda representante chilena en obtener el título de Miss Universo.

¿Dónde ver la final de Miss Universo 2026?

La gran final de Miss Universo 2026 se transmite a través de la pantalla abierta de Mega y mediante la plataforma Mega Go. Además, los espectadores pueden seguir el react a través de Mega.cl, junto a Poli Flores, Lady Ganga y Geraldine González.

La transmisión televisiva está a cargo de Julio César Rodríguez, acompañado por un panel de expertos integrado por Edgardo Navarro, Carolina de Moras y Scarlette Hermosilla.

Por su parte, Mega 2 transmite la jornada con interpretación en lengua de señas, gracias a una colaboración con el Instituto de la Sordera.

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