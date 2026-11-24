24 nov. 2026 - 23:29 hrs.

Dominga López continúa avanzando en Miss Universo 2026. Tras clasificar al top 30 del certamen, la representante chilena participó en la competencia de traje de baño, donde lució un bikini amarillo sobre un escenario inspirado en la selva.

Durante su presentación, la chilena volvió a llamar la atención por su elegancia mientras desfilaba ante el público y el jurado.

¿Dónde ver la final de Miss Universo 2026?

La gran final de Miss Universo 2026 se transmite a través de la pantalla abierta de Mega y mediante la plataforma Mega Go. Además, los espectadores pueden seguir el react a través de Mega.cl, junto a Poli Flores, Lady Ganga y Geraldine González.

La transmisión televisiva está a cargo de Julio César Rodríguez, acompañado por un panel de expertos integrado por Edgardo Navarro, Carolina de Moras y Scarlette Hermosilla.

Por su parte, Mega 2 transmite la jornada con interpretación en lengua de señas, gracias a una colaboración con el Instituto de la Sordera.

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