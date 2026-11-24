24 nov. 2026 - 17:30 hrs.

Durante la noche de este martes se llevará a cabo la final de Miss Universo 2026. Cada uno de los detalles de esta 75.ª versión del certamen podrá seguirse a través de una transmisión exclusiva de Mega, que comenzará a las 21:00 horas, después de Meganoticias Prime.

La cobertura estará disponible en el sitio de Mega.cl, para que los espectadores puedan seguir el desarrollo de la competencia y conocer el resultado de la participación de Dominga López, quien representará a Chile en la búsqueda de la corona.

El espacio será conducido por Julio César Rodríguez y contará con los comentarios especializados de Carolina de Moras, Edgardo Navarro y Scarlette Hermosilla, quienes acompañarán la transmisión de la final.

La velada se realizará en el Coliseo de San Juan y contará con la participación de 116 candidatas, quienes buscarán avanzar en las distintas etapas de la competencia para convertirse en la nueva Miss Universo.

La jornada comenzará con la presentación de todas las participantes, instancia en la que se definirá quiénes conseguirán un lugar entre las 30 semifinalistas.

Luego, las concursantes deberán enfrentarse a distintas instancias, en las que mostrarán sus atributos y desplante sobre el escenario. La competencia llegará a su etapa final con cinco candidatas, quienes deberán responder una ronda de preguntas en la que se evaluará su oratoria y de la que saldrá elegida la próxima Miss Universo.

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