24 nov. 2026 - 15:18 hrs.

¿Qué pasó?

Pamela Díaz abordó los rumores de romance que involucran a su hija, Trini Neira, y al streamer nacional ByKing (Bernardo Pérez Palacios), luego de que ambos se besaran durante una transmisión en vivo el pasado viernes 20 de noviembre.

Consultada por Rodrigo Gallina en el programa digital Mañana te cuento, de Once Stream, "La Fiera" relató que se enteró del revuelo esa misma noche por la gran cantidad de mensajes en su teléfono. Al principio, pensó que se trataba de un problema personal o laboral.

El pacto de silencio entre ambas

Tras comprobar que las notificaciones apuntaban a la transmisión protagonizada por su hija, Díaz optó por mantenerse al margen, sin pedir explicaciones ni profundizar públicamente sobre la vida sentimental de su retoña.

"Sí, en la noche me llegó al celular. La gente es muy copuchenta (...) Yo pensé que había pasado algo más o menos heavy, porque yo había dejado el teléfono. Y de repente el celular empieza a sonar mucho, y dije 'alguna cagada me mandé'", comentó entre risas durante el programa.

En esa misma línea, la comunicadora reveló la regla que tienen en su relación madre e hija respecto a la exposición mediática: "Y después supe que era por lo de la Trini. Ni siquiera le pregunté: ¿Qué me voy a meter? Yo tengo un pacto con mi hija: yo no hablo nada de la Trini y ella no puede hablar nada mío".

El origen de las especulaciones

Las versiones sobre un posible romance entre Trini Neira y ByKing circulaban desde octubre en redes sociales, meses después de que el cantante Bimza confirmara que terminó su pololeo con la hija de Pamela Díaz y Manuel Neira.

Sin embargo, las especulaciones cobraron fuerza tras el directo realizado el último viernes por ByKing, instancia en la que ambos se mostraron cariñosos frente a cámara.