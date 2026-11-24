24 nov. 2026 - 15:00 hrs.

¿Qué pasó?

La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados despachó al Senado el proyecto de ley sobre Entornos Digitales Seguros, iniciativa que busca fortalecer la protección de niños, niñas y adolescentes en internet y establecer nuevas obligaciones para las plataformas digitales.

La propuesta fue aprobada con 132 votos a favor y una abstención, por lo que ahora continuará su tramitación legislativa en el Senado, donde será revisada en su segundo trámite constitucional.

¿Qué contempla el proyecto de Entornos Digitales Seguros?

Uno de los principales puntos de la iniciativa es establecer en 14 años la edad mínima para acceder a redes sociales. Asimismo, contempla prohibir que menores de edad ingresen a plataformas consideradas de mayor riesgo, como sitios de apuestas en línea, pornografía y servicios de contenido personal bajo suscripción.

El proyecto también establece obligaciones para las empresas responsables de estas plataformas, especialmente en relación con el diseño de sus servicios. En ese sentido, prohíbe aquellos mecanismos digitales diseñados para generar comportamientos adictivos o provocar daños en niños, niñas y adolescentes.

Otro de los aspectos considerados es la verificación de edad de los usuarios, proceso que deberá realizarse resguardando la privacidad y los datos personales de los menores.

La iniciativa, además, contempla una institucionalidad encargada de velar por el cumplimiento y la fiscalización de las disposiciones que establezca la futura ley.

El tiempo que pasan los adolescentes chilenos en redes sociales

Uno de los antecedentes expuestos durante la discusión del proyecto apunta al tiempo que los adolescentes destinan a las plataformas digitales.

De acuerdo con los datos mencionados durante la tramitación, los adolescentes chilenos pasan más de 45 horas semanales en redes sociales, cifra que posiciona al país con el registro más alto entre los integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Al respecto, la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, sostuvo que el objetivo de la propuesta es promover un mayor equilibrio entre las actividades que niños y adolescentes realizan fuera y dentro de las pantallas.

"Como Ejecutivo, creemos que debemos trabajar para que los niños pasen más tiempo en el mundo fuera de las pantallas que en el mundo digital", señaló la secretaria de Estado.

La ministra también explicó que el propósito no es impedir que los menores accedan a las oportunidades que ofrece internet, sino que puedan utilizar sus herramientas y funcionalidades en condiciones más seguras.

Proyecto continuará su discusión en el Senado

La propuesta tiene su origen en mociones parlamentarias de distintos sectores políticos y avanzó durante su tramitación mediante un trabajo conjunto entre el Congreso y el Gobierno.

A través del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, el Ejecutivo participó en distintas rondas de indicaciones entre agosto y noviembre, además de instancias de diálogo con organizaciones de la sociedad civil, especialistas nacionales e internacionales, representantes de la industria y niños, niñas y adolescentes.

Tras la aprobación en la Cámara, la ministra María Jesús Wulf agradeció el respaldo transversal de los parlamentarios que participaron en la elaboración y discusión de la iniciativa.

"Ha predominado una disposición al diálogo y a la colaboración, lo que nos ha permitido mejorar las propuestas, acercar posiciones y construir acuerdos transversales para fortalecer la protección a los niños de Chile", afirmó.

Ahora, el proyecto deberá continuar su discusión en el Senado. Desde el Ejecutivo esperan alcanzar nuevos acuerdos durante esta etapa para avanzar hacia una legislación que establezca mayores resguardos para niños, niñas y adolescentes en los entornos digitales.