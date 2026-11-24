24 nov. 2026 - 12:16 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este martes, la marcha nacional de profesores avanzó por la Alameda, en Santiago, en el marco de un paro convocado por el gremio.

La movilización fue convocada en rechazo a los recortes contemplados en el presupuesto 2027 para Educación, ante posibles despidos y un deterioro de las condiciones de enseñanza.

La convocatoria estaba fijada para las 10:30 horas en Plaza Baquedano. Desde allí, los manifestantes iniciaron un recorrido de cerca de 3 kilómetros hacia el poniente.

El trayecto contemplaba pasar por el Palacio de La Moneda y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), para finalizar en el sector del Metro Los Héroes.

¿Qué piden los profesores?

Entre las principales demandas están la disminución de recursos para Educación, los eventuales despidos masivos y la fusión de cursos. También cuestionan posibles cambios al Programa de Integración Escolar y al beneficio "Yo elijo mi PC".

A la movilización se sumaron distintas organizaciones, entre ellas la CUT, la Confech, la ACES, la AJUNJI, No Más AFP, ANDIME y el Movimiento Nacional de Pobladores y Pobladoras de Chile.

A eso de las 11:30 horas, el tránsito se mantenía cortado en la Alameda, mientras personal de Carabineros desplegaba medidas de resguardo.

La manifestación está prevista hasta las 14:00 horas, cuando se realizarán discursos de representantes del Colegio de Profesores y de las organizaciones participantes en el sector de Los Héroes.

Incidentes aislados

Desde Carabineros han informado la instalación de barricadas y otros incidentes aislados en el sector de Los Héroes, cometidos por grupos de encapuchados durante la manifestación. Incluso, algunos encapuchados han arrojado artefactos incendiarios y objetos contundentes.

Por ello, han solicitado que conductores y peatones eviten transitar por las inmediaciones de Alameda con Manuel Rodríguez, y prefieran vías alternativas.

"El acto de profesores se desarrolla con normalidad, mientras Carabineros mantiene a distancia a aquellos que realizan alteraciones al orden público", detalló la institución policial.

📍#Santiago: Recomendamos evitar el tránsito por las inmediaciones de Alameda con Manuel Rodríguez, debido a la instalación de barricadas incendiarias por parte de sujetos encapuchados. Prefiera vías alternativas y circule con precaución.#EnDesarrollo pic.twitter.com/AWlucTn2DB — Carabineros Prefectura Central (@CarabPrCentral) November 24, 2026

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