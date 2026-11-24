24 nov. 2026 - 11:56 hrs.

¿Qué pasó?

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valparaíso condenó este martes a siete imputados por su responsabilidad en el megaincendio ocurrido en febrero de 2024 en la región de Valparaíso.

Se trata de Franco Pinto, Francisco Mondaca, José Atenas, Elias Salazar, Maximiliano Veliz, José Jerez y Angel Barahona, por el delito de incendio con resultado de muerte.

Cabe recordar que aquel siniestro generó la muerte de 138 personas en las ciudades de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana.

En la audiencia, además, se entregaron condenas por incendio de bosques y asociación criminal. El próximo 18 de diciembre se conocerá la sentencia.

Organización criminal

Al término de la audiencia, el fiscal Osvaldo Ossandón se refirió a la resolución del tribunal, no sin antes destacar la larga investigación que hubo detrás.

"Ha concluido una etapa importante que comenzamos el 2 de febrero de 2024, cuando enfrentamos la investigación de este megaincendio", señaló.

Ossandón recordó que la indagatoria inició luego de un trabajo que ya realizaban en la Reserva Nacional Lago Peñuelas. "No es gratuito que hayamos estado durante años persiguiendo lo que estaba ocurriendo", afirmó.

"Lamentablemente, ocurrieron muertes producto de ese incendio y lo primero que sostuvimos desde el comienzo fue que la responsabilidad de aquellas muertes era de esta organización criminal", declaró.

La autoridad destacó el trabajo que permitió identificar a los involucrados y la resolución judicial de este martes: "El tribunal ha resuelto que efectivamente existió una organización criminal y que esta cometió diversos incendios, y que el último de ellos terminó cobrando la vida de estas 138 personas".

"Se acreditó el delito de incendio de bosques en varias ocasiones, y del incendio con resultado de muerte", precisó el persecutor.



Aunque aclaró que hubo diferencias respecto al delito medioambiental y a otro que apuntaba a la presencia de una bengala, explicó que "la base de nuestra acusación, que es la organización criminal y que la muerte de estas personas fue un delito, fue considerada válida por el tribunal".

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