24 nov. 2026 - 11:47 hrs.

¿Qué pasó?

Tras confirmarse la muerte de Delfina Guzmán este martes 24 de noviembre a los 98 años, motivo por el cual el Gobierno decretó dos días de duelo oficial, el Teatro Ictus despidió a una de sus figuras más emblemáticas, compañía a la que la intérprete ingresó en 1965 invitada por Víctor Jara y donde desarrolló gran parte de su trayectoria como actriz, directora y dramaturga.

Desde el histórico espacio teatral, su actual directora artística, Paula Sharim, abordó en conversación con Mucho Gusto la partida de la artista, resaltando tanto su cercanía personal como su rol determinante en la identidad de la agrupación durante las décadas de 1970 y 1980.

El recuerdo íntimo de Paula Sharim

Hija del fallecido actor y director Nissim Sharim, histórico compañero de escena de Guzmán, Paula Sharim relató que creció literalmente en el Teatro Ictus junto a los hijos de la actriz, describiéndola como una figura familiar y formativa que marcó su vocación artística.

"Nos enseñó a romper con el mundo, a tener opinión, a sacarnos los prejuicios de encima, nos enseñó que había que ser elegante, cosa que pocos, pocos logramos; yo no lo logré en realidad", señaló Sharim, añadiendo entre risas que Guzmán incluso tuvo "la culpa" de que se dedicara a la actuación y recordó cómo en un principio la intérprete miraba con recelo las teleseries antes de convertirse en una de sus máximas referentes.

Asimismo, la directora artística desmintió con humor el antiguo mito popular de que Delfina Guzmán y Nissim Sharim hubieran sido pareja, aclarando que los unió una profunda amistad, complicidad creativa y un lazo cotidiano que la llevó a sentirla como una "tía" muy cercana.

Humor y valentía sobre las tablas

Más allá de su relación, Sharim valoró el peso histórico de Delfina Guzmán en el Teatro Ictus durante los años más complejos de la dictadura, cuando las funciones continuaban pese al toque de queda y la sala operaba como uno de los pocos espacios de encuentro y reflexión crítica en el país.

"Yo creo que Delfina fue una mujer muy valiente, que si bien estaba acá en el teatro y su oficio particularmente eran sus obras, sus creaciones, sus búsquedas, sus experimentos en teatro, hablaban de Chile, hablaban de su entorno, de eso trataba ese trabajo", destacó.

En esa misma línea, recordó que Guzmán y el elenco encontraron en el humor una fórmula para abordar la contingencia nacional y atraer incluso a espectadores de distintos sectores políticos, sellando un legado teatral que se sumó a sus más de 70 años de carrera en cine y televisión.