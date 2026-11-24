24 nov. 2026 - 10:10 hrs.

El fallecimiento de la destacada actriz nacional Delfina Guzmán, a los 98 años, ha generado múltiples muestras de cariño y reconocimiento a su trayectoria. Su hijo, el exministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre, se refirió al difícil momento que atraviesa la familia y adelantó cómo será la despedida de la intérprete.

“El golpe es fuerte y uno todavía no sabe muy bien cómo reaccionar. Ahora tengo que ir a hacer trámites con la funeraria, etcétera. El duelo poco a poco irá fluyendo”, comentó Eyzaguirre, quien contó que junto a sus cercanos estuvieron acompañando a su madre durante sus últimos días.

Según relató, llevaban cerca de cinco días permanentemente junto a ella y pudieron darle la extremaunción. “La hemos podido coger de la mano. Yo no sé cuánto nos sentía, pero estoy seguro de que desde algún lado nos observaba”, expresó.

Respecto de las exequias, el exministro explicó que, aunque como familia “no les gusta la pompa” y quieren “ser humildes como era ella, pero el país merece despedirla”, señaló. Por ello, realizarán un velatorio en el Teatro Nacional, ubicado en la Plaza de la Constitución, y posteriormente una misa en la Catedral.

Eyzaguirre también destacó el cariño que recibió su madre de parte de sus pares y de las nuevas generaciones de actores y actrices. En ese sentido, mencionó las visitas de Claudia Di Girolamo y Elisa Zulueta, entre otros artistas, y valoró la influencia que tuvo Guzmán en quienes continuaron su camino en el teatro.

“La Delfina es un ser que tiene una inteligencia superior"

Por su parte, el actor Jaime Vadell, quien compartió con ella durante años y fue su compañero en la compañía Ictus, recordó su inteligencia y originalidad.

“La Delfina es un ser que tiene una inteligencia superior. Es de esas personas que son originales, que están tocadas con el dedo de Dios para ser inteligentes, para ser capaces de entender la realidad desde un punto de vista original, de entenderse con todo el mundo y de no irritarse con un pensamiento adverso, sino que, al revés, tratar de entenderlo”, expresó.

Vadell también recordó el trabajo que realizaron en Ictus durante la dictadura y definió el arte como una forma de resistencia.