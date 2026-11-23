23 nov. 2026 - 12:55 hrs.

¿Qué pasó?

La comuna de La Reina puso en marcha una cámara de alta tecnología capaz de detectar columnas de humo y medir su temperatura hasta a 20 kilómetros de distancia, como parte de su plan preventivo ante la temporada de incendios.

La iniciativa incluye capacitaciones para vecinos sobre el uso de extintores y la preparación de kits de emergencia.

"Tiene catastrada toda la morfología de Santiago"

El alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, explicó que el sistema "detecta focos de calor, pero principalmente columnas de humo", y que tiene "catastrada toda la morfología de la ciudad de Santiago".

"A través del indicador que se define en el mapa que está leyendo la cámara, puede saber con muchísima precisión, a menos de medio metro cuadrado, dónde se origina este foco de incendio", añadió.

De este modo, si es necesario, se pueden coordinar los operativos de emergencia con personal de Bomberos, Conaf y otras instituciones como Senapred.

Asimismo, Palacios destacó el trabajo colaborativo con el aeródromo de Tobalaba, "porque de este lugar parten todas las aeronaves que atacan los incendios".

"Tenemos que prepararnos para los próximos meses"

"Después de este invierno, hemos visto que el tema climatológico ha ido cambiando y debemos tomar acciones, porque eso significa riesgo para nuestros vecinos", señaló el jefe comunal.

"Uno de los riesgos que tenemos hoy son los incendios (...) Tenemos que prepararnos para los próximos meses de manera muy intensa", agregó la autoridad.

Al respecto, mencionó que su comuna tiene "una situación de precordillera importante. Hemos estado analizando qué es lo que puede suceder, principalmente porque hay mucho combustible".

Palacios explicó que las lluvias han hecho que toda la vegetación crezca: "Eso en el verano se seca y es combustible para los incendios y un riesgo para los vecinos que viven en la zona precordillerana".

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