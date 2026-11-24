24 nov. 2026 - 12:12 hrs.

¿Qué pasó?

Un proyecto de US$456 millones busca ampliar y modernizar 116 kilómetros de la Ruta 5 Norte, entre la salida norte de Santiago y el acceso sur al túnel El Melón, en la Región de Valparaíso.

La iniciativa corresponde a la segunda concesión de la Ruta 5 Santiago-Los Vilos y contempla una serie de intervenciones para aumentar la capacidad de circulación de esta carretera.

Entre las principales obras se encuentra la construcción de una cuarta pista en ambos sentidos, entre Buenaventura y Batuco-Liray, en una extensión de 10,7 kilómetros. Además, se incorporarán terceras pistas en ambos sentidos a lo largo de cerca de 102 kilómetros, desde Batuco-Liray hasta el acceso sur al túnel El Melón.

La excepción será la cuesta Las Chilcas, que mantendrá su configuración actual, según informó el diario La Tercera.

El proyecto también considera la construcción de nuevas calles de servicio en sectores de Lampa, Tiltil y Llay-Llay, además de Hijuelas, La Calera y Nogales. A esto se sumará el mejoramiento y la pavimentación de las calles de servicio existentes.

Por otra parte, la concesionaria planteó la posibilidad de implementar un sistema integral de cobro electrónico de peajes mediante tecnología Free Flow, con el objetivo de reemplazar los actuales mecanismos de cobro.

En cuanto al calendario, el inicio de las obras está previsto para marzo de 2029, mientras que la inauguración del proyecto se proyecta para el primer semestre de 2033.

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