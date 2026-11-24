24 nov. 2026 - 14:32 hrs.

El coordinador administrativo de la bancada del Partido Socialista, Javier Sánchez, compareció este martes por la mañana ante la Unidad Regional Anticorrupción (URAC) de la Fiscalía Regional de Valparaíso, en el marco de la investigación por el retiro de los permisos constitucionales de los senadores Ximena Órdenes y Fidel Espinoza. Durante la diligencia, hizo uso de su derecho a guardar silencio.

La comparecencia fue confirmada por su abogado, Juan Carlos Manríquez, quien señaló que Sánchez asistió como una de las personas citadas a las primeras diligencias de la investigación. El defensor sostuvo que, pese a que su representado optó por no declarar en esta oportunidad, existe disposición a colaborar más adelante.

"Hoy martes en la mañana comparecimos ante la Fiscalía URAC con una de las personas citadas a las primeras diligencias de esta investigación, haciendo por ahora uso de su derecho a guardar silencio, sin perjuicio de avanzar en la colaboración y cooperación dentro de los días que vienen, en las próximas instancias de este mismo procedimiento”, afirmó Manríquez.

El abogado agregó que durante la diligencia se les informó sobre actuaciones investigativas en curso, aunque —según precisó— estas se mantienen reservadas. "A la fecha se nos dio a conocer las diligencias que están en marcha, las que por su naturaleza son reservadas", dijo. También reiteró la disposición de Sánchez a cooperar con el avance de la indagatoria.

La Fiscalía Regional de Valparaíso abrió una investigación de oficio para esclarecer lo ocurrido con las solicitudes de retiro de los permisos de viaje de Órdenes y Espinoza, quienes integraban la comitiva presidencial que viajó a Asia. La controversia surgió luego de que la senadora Órdenes señalara que no había autorizado el retiro de su permiso.

El episodio ocurrió durante la discusión del Presupuesto 2027 en el Senado y tuvo impacto en el debate sobre los quórums de votación. La indagatoria busca determinar cómo se tramitaron los documentos y si en ese proceso se cometieron delitos. Entre las hipótesis planteadas públicamente está la eventual falsificación o uso de documentos, materias que deberá establecer el Ministerio Público.

Sánchez cumple funciones de coordinación administrativa en la bancada socialista. Su nombre apareció en las versiones entregadas públicamente por el senador Juan Luis Castro, quien sostuvo que la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, le había comentado que contactó al coordinador para revisar el trámite de revocación de los permisos. Castro también reconoció haber intervenido después para que se iniciara la gestión.

La declaración de Sánchez se produce mientras la Fiscalía desarrolla diligencias para reconstruir la tramitación de los permisos. En los últimos días, funcionarios de la Brigada del Cibercrimen de la PDI realizaron actuaciones en el Senado para requerir antecedentes relacionados con el caso. El Ministerio Público indicó que la entrega de información había sido coordinada previamente.

La decisión de guardar silencio en esta comparecencia no impide que Sánchez declare posteriormente. Según su abogado, esa posibilidad se mantiene abierta en las próximas instancias de la investigación.

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