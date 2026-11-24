24 nov. 2026 - 13:59 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo registro de fauna silvestre confirmó la presencia de tres ejemplares juveniles de huemul en sectores cordilleranos de la región de Biobío, cerca del Parque Nacional Laguna del Laja.

El hallazgo fue realizado por la Corporación Nacional Forestal (CONAF) mediante cámaras trampa instaladas en zonas donde hasta ahora no existían antecedentes de la presencia de esta especie amenazada.

Conaf

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El operativo consideró 19 dispositivos distribuidos en tres cajones cordilleranos al norte de la cuenca del lago Laja, específicamente en sectores altos de los esteros Lavanderos y Los Enteros.

Dos de los animales registrados son machos juveniles que fueron captados mientras recorrían un bosque de lenga. El tercero apareció utilizando un corredor natural entre distintos valles cordilleranos.

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"Es una noticia muy positiva"

El director regional de Conaf Biobío, Álvaro González, destacó el descubrimiento y afirmó que "este hallazgo es una noticia muy positiva para la conservación del huemul en nuestra región”.

La autoridad también señaló que el registro permite "ampliar el conocimiento sobre su distribución en la cordillera del Biobío” y demuestra la relevancia de mantener el monitoreo de la fauna silvestre.

Como siguiente paso, Conaf proyecta instalar otras 20 cámaras trampa en enero de 2027 en el predio El Fuerte, al este de la laguna del Laja. La iniciativa buscará investigar una posible conexión norte-sur entre los ejemplares de la cordillera.

"Esta información es fundamental para orientar las medidas de conservación y proteger su hábitat", sostuvo González. El monitoreo también permitió detectar quiques, zorros culpeos, pumas y concones.

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