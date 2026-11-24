24 nov. 2026 - 13:23 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este martes una alerta por "evento de altas temperaturas extremas", que se desarrollará esta semana en dos regiones del país con una máxima de 35°C.

Alerta por altas temperaturas

De acuerdo al reporte, se trata de una condición sinóptica de "dorsal en altura" que se presentará en la tarde y noche de este jueves 26 de noviembre.

Las zonas afectadas corresponden a la cordillera costa, valle y precordillera de las regiones del Maule y Ñuble. Según la DMC, se espera que las máximas oscilen entre los 33°C y 35°C.

Aviso por altas temperaturas

Durante la mañana de este martes, el organismo también emitió una actualización de su aviso por altas temperaturas para siete regiones del país durante esta semana.

El fenómeno se dará, a modo general, entre la tarde de este martes 24 y la tarde del viernes 27 de noviembre; sin embargo, su extensión irá variando dependiendo de la zona.

Las regiones afectadas son:

Coquimbo: Litoral, cordillera costa, precordillera y valles precordilleranos

Litoral, cordillera costa, precordillera y valles precordilleranos Valparaíso: Litoral, cordillera costa, precordillera y valles precordilleranos

Litoral, cordillera costa, precordillera y valles precordilleranos Metropolitana: Cordillera costa, valle y precordilleranos

Cordillera costa, valle y precordilleranos O'Higgins: Litoral, cordillera costa, valle y precordillera

Litoral, cordillera costa, valle y precordillera Maule: Litoral, cordillera costa, valle y precordillera

Litoral, cordillera costa, valle y precordillera Ñuble: Litoral, cordillera costa, valle y precordillera

Litoral, cordillera costa, valle y precordillera Biobío: Litoral, cordillera costa, valle y precordillera

A continuación, revisa las temperaturas por zona:

Dirección Meteorológica de Chile

Dirección Meteorológica de Chile

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