Máximas de hasta 35°C: Emiten alerta por altas temperaturas para dos regiones del país por condición de "dorsal en altura"
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este martes una alerta por "evento de altas temperaturas extremas", que se desarrollará esta semana en dos regiones del país con una máxima de 35°C.
Alerta por altas temperaturas
De acuerdo al reporte, se trata de una condición sinóptica de "dorsal en altura" que se presentará en la tarde y noche de este jueves 26 de noviembre.
Las zonas afectadas corresponden a la cordillera costa, valle y precordillera de las regiones del Maule y Ñuble. Según la DMC, se espera que las máximas oscilen entre los 33°C y 35°C.
Aviso por altas temperaturas
Durante la mañana de este martes, el organismo también emitió una actualización de su aviso por altas temperaturas para siete regiones del país durante esta semana.
El fenómeno se dará, a modo general, entre la tarde de este martes 24 y la tarde del viernes 27 de noviembre; sin embargo, su extensión irá variando dependiendo de la zona.
Las regiones afectadas son:
- Coquimbo: Litoral, cordillera costa, precordillera y valles precordilleranos
- Valparaíso: Litoral, cordillera costa, precordillera y valles precordilleranos
- Metropolitana: Cordillera costa, valle y precordilleranos
- O'Higgins: Litoral, cordillera costa, valle y precordillera
- Maule: Litoral, cordillera costa, valle y precordillera
- Ñuble: Litoral, cordillera costa, valle y precordillera
- Biobío: Litoral, cordillera costa, valle y precordillera
A continuación, revisa las temperaturas por zona:
Leer más de
Notas relacionadas
- Ola de calor nocturna en Santiago con máximas de 23°C: ¿En qué momento de la noche bajarán las temperaturas?
- Hasta 34° en Santiago: ¿Cuándo comienza el peak de calor y qué pasará durante las noches?
- Armada emite aviso de marejadas para casi todo el país: ¿Cuándo comenzarán y qué zonas costeras se verán afectadas?