24 nov. 2026 - 12:37 hrs.

El fallecimiento de la actriz Delfina Guzmán, a los 98 años, ha generado diversas reacciones en el mundo artístico. Uno de quienes recordó su legado fue el actor y dramaturgo Rodrigo Bastidas, quien destacó su personalidad, su mirada crítica de la sociedad y su aporte al teatro nacional.

“Era un ser que realmente uno echa de menos y se va a echar mucho de menos, porque decía lo que quería decir, pensaba lo que quería pensar. Una transgresora, una persona que estaba siempre tratando de decir las cosas que nadie decía”, expresó Bastidas.

El actor también recordó que vio actuar por primera vez a Guzmán cuando tenía 14 años, en el Teatro Ictus, durante el montaje de la obra Pedro, Juan y Diego. Además, contó que en los últimos años compartieron en distintos cumpleaños, especialmente en los de Jaime Vadell, donde tuvo la oportunidad de conversar mucho con ella.

Bastidas valoró el trabajo que realizó la compañía Ictus durante la dictadura, destacando que sus montajes se convirtieron en espacios de encuentro y resistencia frente al contexto que atravesaba el país. “Cuando iba al Ictus, se sentía que estaba siendo transgresor, se sentía que estaba en comunidad con las personas que estaban ahí”, recordó.

Asimismo, cuestionó que la actriz nunca recibiera el Premio Nacional de Artes, pese a su trayectoria y aporte a la cultura. “Yo creo que Chile está en deuda con la Delfina... A mí me llama profundamente la atención que una persona como ella, con sus características, nunca haya tenido el Premio Nacional de las Artes. Yo creo que era absolutamente merecedora de ese premio”, sostuvo enfático.

Finalmente, destacó que su legado no se limitó a su trabajo sobre los escenarios, sino también a su forma de relacionarse con los demás y de expresar sus ideas.