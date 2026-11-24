24 nov. 2026 - 13:12 hrs.

El borrador del informe final de la comisión investigadora del caso Junaeb formula un duro reproche a la exdirectora nacional del organismo, Camila Rubio, estrecha colaboradora del exministro de Educación, Nicolás Cataldo. El documento sostiene que su gestión comprometió su responsabilidad funcionaria y cuestiona, en particular, su respaldo al aumento de 118% en la programación de onces para 2023 en el contrato con SOSER, pese a que no se habían entregado las raciones solicitadas el año anterior.

Según el documento, la decisión habría derivado en pagos por alimentos no servidos. La comisión estima que el caso generó un perjuicio fiscal de al menos $14.000 millones y advierte que algunos de los hechos podrían ser constitutivos de delito.

El vínculo de Rubio con Cataldo se remonta a la Municipalidad de Cerro Navia, donde ella se desempeñó como administradora municipal entre 2017 y marzo de 2022. En abril de ese año asumió como jefa de gabinete de Junaeb y, tras un concurso de Alta Dirección Pública, fue nombrada secretaria general del organismo en agosto.

En su presentación ante la comisión, el pasado 21 de octubre, Rubio explicó que el aumento de las onces buscaba “equilibrar o compensar supuestas pérdidas de la empresa SOSER”, cuyos ingresos, afirmó, estaban por debajo de lo previsto en el contrato con Junaeb. El borrador sostiene que esas explicaciones “confirman que los pagos no respondían a una necesidad alimentaria de los estudiantes” y revelan una decisión “del todo improcedente desde el punto de vista administrativo, que podría ser constitutiva de delito”.

También se le reprocha haber permitido que modificaciones contractuales sustanciales no fueran sometidas a toma de razón ante la Contraloría. Rubio defendió esa decisión ante la comisión y afirmó que los cambios estaban legalmente exentos del control previo, luego de que el organismo se abstuviera inicialmente de tomar razón de las modificaciones acordadas entre las partes.

La comisión investigadora se prepara para votar su informe final después de nueve sesiones y casi tres meses de trabajo. La instancia se creó a solicitud de 63 diputados para indagar irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) entre 2019 y 2024, en medio de denuncias que también son investigadas por la Fiscalía.

Los diputados oficialistas ya tienen listo el borrador que se presentará este miércoles. El documento tendría los votos para ser aprobado, pues el sector cuenta con mayoría en la comisión.

El texto, al que tuvo acceso Mega Investiga, aborda los pagos por onces que no habrían sido entregadas por SOSER en la Región de O’Higgins. Esa es también la arista que investiga la Fiscalía Oriente en una causa por cohecho en la que figuran como imputados los senadores Sergio Gahona (UDI) y Miguel Ángel Calisto (independiente), además del exdiputado Hugo Gutiérrez (PC), entre otros.

El borrador sostiene que “la falta de control y las malas decisiones de la administración de Junaeb” permitieron desembolsar más de $14.000 millones a SOSER por onces que no se entregaron durante 2021, 2022 y 2023. Según el documento, los pagos se hicieron “sin que se hubiera verificado la entrega real y efectiva de las raciones”. La propia Junaeb informó a la comisión que durante esos tres años “no se certificó ninguna once servida”.

Los parlamentarios también cuestionan que, pese a que en 2022 no se entregaron las onces solicitadas, Junaeb aumentara en 118% la programación para 2023 en la porción más costosa del contrato con SOSER.

El borrador recoge, además, la exposición de la contralora Dorothy Pérez, quien señaló que Junaeb modificó contratos con SOSER mediante resoluciones exentas, sin someterlas previamente a toma de razón. Una de esas modificaciones elevó el anticipo fijo a todo evento del 40% al 60%, lo que, según el documento, “significó desembolsos en exceso por más de $4.600 millones”.

Ante la comisión, Pérez reconoció que las modificaciones fueron remitidas posteriormente a la Contraloría, pero “años después de que esto ya había sido ejecutado”.

El informe también cuestiona los retrasos y el “abandono” en el cobro de multas a las empresas que ejecutan el PAE. Junaeb registra una cartera general de multas impagas y sin notificar que supera los $300.000 millones por contratos ejecutados desde 2015. En el caso de SOSER, entre 2013 y 2026 se cursaron 620 multas por $22.214 millones, pero la empresa habría pagado solo $1.043 millones, equivalente al 4,7%.

La comisión votará el informe este miércoles. Si se aprueba, será remitido al Ministerio Público, al Consejo de Defensa del Estado y a la Contraloría, para que se determinen y persigan las eventuales responsabilidades administrativas, civiles y penales.