24 nov. 2026 - 10:43 hrs.

Javier Sánchez Reyes, coordinador administrativo del comité de senadores del Partido Socialista, llegó este martes en la mañana ante la Fiscalía Regional de Valparaíso tras ser citado a declarar en calidad de imputado, según confirmó Mega Investiga.

La comparecencia del coordinador de la bancada del Socialismo Democrático (PS, PL y PPD) es en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades en el retiro de los permisos constitucionales de los senadores Ximena Órdenes y Fidel Espinoza.

Sánchez llegó acompañado por el abogado Juan Carlos Manríquez. Durante la diligencia, se acogió a su derecho a guardar silencio y no prestó declaración ante el fiscal Claudio Rebeco.

La idea, dicen fuentes consultadas, es poder tener acceso a toda la información para poder prestar declaración.

La comparecencia del coordinador socialista se produce luego de que su nombre apareciera en las distintas versiones sobre cómo se inició la tramitación para dejar sin efecto los permisos de ambos parlamentarios. El senador Juan Luis Castro sostuvo que la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, le comentó que había hablado con Sánchez para que revisara el procedimiento.

Castro también señaló que consultó al coordinador si era efectivo que Vodanovic le había pedido revisar el trámite y que, tras recibir una respuesta afirmativa, le indicó que procediera conforme a las reglas administrativas y consultara a los parlamentarios involucrados. Sánchez habría presentado los documentos a solicitud de Castro, según versiones publicadas sobre el caso.

La investigación se originó luego de que se comunicara al Senado el retiro de los permisos constitucionales de Órdenes y Espinoza, quienes se encontraban en Asia como parte de la comitiva que acompañó al Presidente José Antonio Kast. La senadora Ximena Órdenes sostuvo que no había firmado ni enviado una solicitud para retirar su autorización, y que tampoco había facultado a otra persona para utilizar su firma con ese propósito.

Espinoza, por su parte, manifestó su molestia por el retiro de su permiso, aunque descartó públicamente que su firma hubiese sido falsificada. La Fiscalía deberá establecer cómo se elaboraron y tramitaron los documentos, quiénes intervinieron en esa gestión y si las actuaciones se realizaron con autorización de los parlamentarios.

La causa también tiene una arista política. El retiro de los permisos ocurrió durante la discusión de la Ley de Presupuestos 2027, cuando la ausencia de los senadores podía incidir en el cálculo de los quórums requeridos para algunas votaciones. El Ministerio Público busca determinar si esa circunstancia tuvo relación con la decisión de tramitar los retiros.

La investigación está a cargo del fiscal jefe de la Unidad Regional Anticorrupción de Valparaíso, Claudio Rebeco. En los últimos días, la Fiscalía y la PDI han requerido antecedentes al Senado sobre la tramitación de los permisos y las votaciones que se realizaron después de que se informara su retiro.