24 nov. 2026 - 13:10 hrs.

¿Qué pasó?

Con la Navidad cada vez más cerca, los hogares chilenos proyectan una celebración más austera marcada por el cuidado financiero. Aunque el 87% de los consumidores planea comprar regalos, un 43% gastará menos que en 2025 y el presupuesto promedio para regalos baja a los $117.300, lo que representa una disminución de 5,4% frente a los $124.000 del año pasado.

Así lo concluyó la Encuesta de Navidad 2026 de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), basada en 692 entrevistas en Santiago y regiones. El estudio muestra que las personas intentarán mantener la cantidad de regalos, pasando de 7 a 6,9 por comprador, pero buscarán alternativas más económicas, con un gasto promedio de $17.000 por regalo.

Los motivos del ajuste en el presupuesto

Entre el grupo que recortará su presupuesto, las principales presiones provienen del costo de la vida y la situación laboral, mientras que otro 13% del total consultado descartó de plano hacer compras este año, mayoritariamente por dificultades económicas, falta de empleo o alzas de precios:

Inflación : Lidera como el principal freno para el gasto, mencionada por el 31% de quienes comprarán menos.

: Lidera como el principal freno para el gasto, mencionada por el 31% de quienes comprarán menos. Desempleo : Aparece en segundo lugar con un 26% de las menciones.

: Aparece en segundo lugar con un 26% de las menciones. Nivel de endeudamiento: Sube al 22% (frente al 14% registrado en 2025), impactando con mayor fuerza al segmento socioeconómico C3D y a los jóvenes de entre 18 y 30 años, grupo donde un 56% anticipa gastar menos.

¿Qué pasa con la cena de Navidad?

La contención del gasto también se trasladará a la mesa familiar, ya que, si bien un 61% de los encuestados destinará recursos para preparar la cena de Navidad (para un promedio de 5,5 comensales), el monto estimado cae 3,9% respecto al año anterior, ubicándose en $39.175.

Malls al alza y preferencia por vestuario

Pese a la caída en el presupuesto, el comercio presencial sigue concentrando la actividad navideña con un 86% de consumidores que comprarán en tiendas físicas, destacando los centros comerciales con un 77,5% de las preferencias, su nivel más alto en los registros del gremio, debido principalmente a la percepción de mayor seguridad frente a barrios comerciales abiertos.

En cuanto a las categorías más demandadas, vestuario encabeza ampliamente las intenciones de compra con un 91%, seguido por juguetes (76%), productos de belleza y cuidado personal (73%) y accesorios (72%), en una temporada en que el 89% afirma que los precios bajos y las promociones serán determinantes al momento de elegir dónde comprar.