23 nov. 2026 - 21:30 hrs.

¿Qué pasó?

Después de varios días de inestabilidad meteorológica, Santiago se prepara para un cambio en las condiciones del tiempo, con temperaturas que superarán los 30° e incluso noches más cálidas de lo habitual. Según explicó el meteorólogo de Meganoticias, Jaime Leyton, la capital enfrentará una ola de calor que se extenderá durante gran parte de esta semana.

El especialista detalló que este lunes las temperaturas alcanzaron entre 25° y 26°, mientras que este martes se espera una máxima de 30°. Sin embargo, el escenario más intenso comenzará el miércoles 25 de noviembre, jornada en que los termómetros podrían llegar a los 34° en Santiago. Una condición que se repetiría durante el jueves, mientras que el viernes se proyecta una máxima de 32°.

"Nos tenemos que preparar para un tiempo más bien veraniego que primavera", advirtió Leyton, quien explicó que este episodio estará marcado por la instalación de altas presiones subtropicales en la zona central, lo que favorecerá las altas temperaturas y una menor presencia de nubosidad.

Ola de calor nocturno: temperaturas dificultarán el descanso

Pero el calor no se limitará a las horas de mayor radiación solar. Uno de los aspectos que destacó el meteorólogo es la persistencia de temperaturas elevadas durante la noche, lo que podría dificultar el descanso.

De hecho, para el miércoles se proyectan cerca de 25° a las 22:00 horas, mientras que recién alrededor de las 02:00 de la madrugada se alcanzaría una temperatura de 18°, considerada por especialistas como adecuada para conciliar el sueño.

Jaime Leyton entrega recomendaciones para enfrentar las altas temperaturas

Respecto de las recomendaciones para enfrentar este escenario, Leyton llamó a hidratarse durante el día, ventilar los dormitorios durante la noche y evitar que reciban sol directo durante las horas de mayor radiación. También aconsejó tomar una ducha fresca antes de dormir, cenar liviano y evitar el consumo de alcohol. Durante el día, en tanto, recomendó no realizar actividad física intensa entre las 11:00 y las 17:00 horas y preferir ropa liviana.

El meteorólogo también advirtió sobre las condiciones que podrían favorecer la ocurrencia de incendios forestales, debido a la combinación de altas temperaturas, ambiente seco y viento en sectores de la zona centro-sur. En ese contexto, hizo un llamado a la prevención y a evitar acciones negligentes que puedan generar focos de combustión, como fogatas o trabajos de corte y soldadura.

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