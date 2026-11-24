24 nov. 2026 - 14:00 hrs.

La CuentaRUT de BancoEstado es uno de los productos financieros más utilizados en Chile, debido a que su apertura no tiene costo y solo exige contar con una cédula de identidad vigente.

Sin embargo, quienes utilizan esta cuenta deben considerar que existen límites diarios para realizar transferencias, los que varían según el canal utilizado y si se trata de una cuenta de destino nueva.

Según informó BancoEstado, la gratuidad aplica a todos los clientes de CuentaRUT, independiente de la fecha en que contrataron el producto. Esto incluye tanto a los más de 14 millones de usuarios antiguos como a quienes abran una cuenta nueva.

Giros y retiros de dinero

Los giros son gratuitos en los más de 2.480 cajeros automáticos de BancoEstado. También se pueden realizar sin comisión en más de 43.000 puntos de CajaVecina, las 400 sucursales del banco y sus 123 oficinas BancoEstado Express.

Transferencias

Las transferencias electrónicas entre clientes de BancoEstado no tienen costo. Lo mismo ocurre con los envíos de dinero hacia cuentas de otras instituciones financieras.

De esta manera, la gratuidad de la CuentaRUT beneficia a todos sus clientes, sin importar si contrataron el producto recientemente o hace varios años.

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