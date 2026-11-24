24 nov. 2026 - 15:00 hrs.

¿Qué pasó?

La directiva regional de Renovación Nacional solicitó formalmente la expulsión del concejal Alejandro Astudillo, tras conocer los antecedentes judiciales que lo involucran en un caso ocurrido en la Plaza de Armas de La Serena.

La petición fue confirmada por el presidente regional de la colectividad, Juan Pablo Villar, quien explicó que la solicitud fue recibida por el Tribunal Supremo, admitida a trámite y derivada al Tribunal Regional de Atacama, instancia que deberá resolverla.

“Frente a la gravedad de los antecedentes judiciales conocidos, nuestra Directiva Regional tomó la decisión de solicitar formalmente al Tribunal Supremo la expulsión del militante involucrado, respetando siempre el debido proceso”, señaló Villar, según consignó Diario El Día.

El dirigente también descartó cualquier respaldo institucional al concejal. “Aquí no hay espacio para ambigüedades ni defensas corporativas. Ningún cargo público ni interés personal puede estar por encima de nuestros principios y valores”, afirmó.

La detención de Astudillo ocurrió el domingo 15 de noviembre, luego de una denuncia presentada por integrantes de una agrupación de danza que efectuaba actividades en la Plaza de Armas de La Serena.

De acuerdo con los antecedentes conocidos, el militante RN habría sido sorprendido con el torso desnudo y exhibiendo sus partes íntimas en un espacio público. Al llegar Carabineros, habría presentado signos de encontrarse bajo los efectos del alcohol u otras sustancias, por lo que fue trasladado a la Primera Comisaría de La Serena.

El Ministerio Público comunicó que sería formalizado por el delito de ultraje público a las buenas costumbres.

Astudillo también registraba una denuncia anterior, cuando militaba en el Partido Republicano. En agosto de 2025, esa colectividad suspendió sus derechos partidarios tras una acusación por presunto acoso sexual. Posteriormente, el concejal se incorporó a Renovación Nacional.

Finalmente, Villar manifestó que esperan que la justicia esclarezca los hechos y determine las eventuales responsabilidades. “Como partido, hemos ejercido las acciones que nos competen y respetaremos los procedimientos establecidos en nuestros estatutos”, concluyó.