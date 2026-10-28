Pamela Díaz no llegó a audiencia por querella contra Junior Playboy: Exchico reality lanzó duro mensaje en su contra

28 oct. 2026 - 16:03 hrs.

Pamela Díaz no se presentó a la audiencia de preparación del juicio en el marco de la querella que interpuso contra Junior Playboy por injurias y calumnias, luego de que el exchico reality la acusara de ingresar sustancias ilícitas a un programa de televisión.

La ausencia de la conductora se produjo mientras el proceso judicial avanzaba hacia una nueva etapa. Quien sí llegó hasta el Centro de Justicia fue Junior Playboy, quien acudió vestido con un terno azul y se refirió al conflicto en conversación con un programa de Chilevisión.

En ese contexto, el exchico reality lanzó una tajante declaración sobre la disputa con Díaz: “No le tengo miedo a nadie”, afirmó, antes de cuestionar que el caso haya llegado a tribunales.

Junior Playboy reaccionó a la ausencia de Pamela Díaz en tribunales

A su llegada al Centro de Justicia, Junior Playboy expresó su postura frente a la querella presentada por la animadora y aseguró que no le teme a las consecuencias del proceso: “Desde chiquitito me dijeron que hay que decir siempre la verdad”, sostuvo.

El ex chico reality también manifestó su incomodidad por tener que enfrentar esta instancia judicial. “Me da vergüenza tener que venir por esto a tribunales, porque esto es para cosas serias”, expresó.

Además, aseguró que no mantiene animadversión contra la conductora y cuestionó la acción judicial. “No le tengo mala a la cabezona. No nos pongamos tan delicados. No se puede decir nada, entonces mejor apagamos la tele y no hagamos nada”, señaló.

“Están todos muy graves. La justicia no debería pescar estas cosas, en serio”, agregó.

¿Por qué Pamela Díaz no se presentó a la audiencia?

Aunque Pamela Díaz no asistió a la audiencia, su abogada, Fadwa Rabi, sí estuvo presente y explicó que la participación de la animadora no era necesaria en esa instancia como querellante.

Sin embargo, aclaró que Díaz deberá comparecer posteriormente como testigo, ya que su declaración forma parte de los antecedentes considerados para el juicio.

“La presencia propiamente tal para que Pamela esté al lado mío, como querellante no, pero sí como medio de prueba tenemos la declaración y viene como testigo, entonces va a venir Pamela ese día”, explicó la abogada.

Pamela Díaz explicó por qué no fue a tribunales

Consultada por CHV sobre su ausencia, la conductora aseguró que no tenía la obligación de presentarse a esa audiencia: “Yo no tenía por qué ir”, afirmó.

Asimismo, al ser consultada sobre si asistirá a la siguiente instancia judicial, Díaz respondió que dependerá de las indicaciones de su representante legal: “No sé lo que me diga mi abogado si es lógico; por algo yo pago un abogado”, sostuvo.

“Hay un abogado que me dice lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer”, concluyó.

¿Cuándo será el juicio contra Junior Playboy?

El juicio oral quedó fijado para el próximo 9 de enero. En esa instancia, Pamela Díaz deberá comparecer como testigo, de acuerdo con lo señalado por su abogada.

La querella se originó luego de que Junior Playboy acusara a la animadora de ingresar sustancias ilícitas a un reality, declaraciones que motivaron la acción judicial por presuntas injurias y calumnias.

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