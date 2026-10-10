Coté López reveló millonaria oferta que habría recibido Pamela Díaz por una propuesta de corte sexual: "¡Ni cag...!"

10 oct. 2026 - 14:43 hrs.

Coté López sorprendió a su amiga Pamela Díaz al revelar públicamente por primera vez que hace un tiempo "La Fiera" recibió una millonaria propuesta que rechazó de inmediato.

El momento ocurrió en un nuevo capítulo del pódcast Hoy es Hoy, conducido por la propia Pamela Díaz junto a Chiqui Aguayo, donde Coté participó como invitada. La conversación giró en torno a las relaciones, las infidelidades y algunas de las propuestas que han recibido a lo largo de sus vidas.

Pamela Díaz recibió insólita propuesta por correo

En medio de la conversación, la producción sorprendió a Pamela al leer un correo que había recibido durante ese mismo día. El mensaje, enviado supuestamente por un gerente de una importante empresa, le proponía tener una cita y ofrecía $500 mil por su tiempo y compañía. Además, pedía absoluta confidencialidad y discreción para conversar posteriormente sobre los detalles.

La reacción de Chiqui Aguayo fue inmediata. "¡Qué ordinario! Te está contratando", comentó la comediante, mientras Pamela dejó claro que no tenía ninguna intención de aceptar.

Coté López reveló la oferta de $40 millones

Fue justamente en medio de esa conversación cuando Coté López recordó una situación que involucraba directamente a su amiga: "¿Has contado que te ofrecieron 40 palos por lo otro? ¿No lo has contado en la tele?", le preguntó.

Acto seguido, entregó el dato que sorprendió a las presentes: "Le ofrecieron 40 millones por una noche".

Pamela confirmó la situación y contó que había decidido rechazar aquella propuesta. "¡No! Le dije que no. ¡Ni cag…!", respondió tajantemente.

Respecto del correo que había recibido recientemente, Pamela Díaz también descartó cualquier posibilidad de aceptar la invitación. "No voy a aceptar, ¿cómo se les ocurre que voy a ir? ¿Qué te crees? Estoy que hago público el mail, ¿cómo se atreve?", expresó durante el pódcast.

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