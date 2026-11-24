¿Quién es Javier Sánchez? El asesor clave del PS que está en el radar de la Fiscalía por el Caso Firmas
- Por Mario Rosende
En los pasillos del Congreso Nacional, Javier Sánchez Reyes es un rostro conocido. Lleva más de una década asesorando a parlamentarios del Partido Socialista, en diversos temas legislativos, y también actúa como coordinador administrativo del comité de senadores de esa colectividad.
Este último rol lo convirtió ahora en una de las piezas claves en la investigación que golpea a la Cámara Alta, donde se indaga el uso no autorizado de las firmas de los senadores Ximena Órdenes y Fidel Espinoza para retirar sus permisos constitucionales y alterar los quorums durante la tramitación del Presupuesto del próximo año.
Por lo mismo, hoy fue citado a declarar en calidad de imputado ante la Fiscalía de Valparaíso, hasta llegó junto a su abogado Juan Carlos Manríquez, pero optó por guardar silencio, tal como reveló Mega Investiga.Ir a la siguiente nota
La indagatoria busca aclarar quién dio las instrucciones para el retiro de los permisos constitucionales y si existió falsificación y suplantación de identidad de los legisladores. El senador Juan Luis Castro, quien es el actual jefe de bancada, reconoció que él dio la instrucción a Sánchez para iniciar el trámite de revocación de los documentos.
Asesor histórico
Sánchez, de 59 años, militante del Partido Socialista de la región de Valparaíso y licenciado en Comunicaciones, tiene en su currículum un listado de trabajos con parlamentarios de su línea política.
El 2012 estuvo con Fidel Espinoza y luego con la exdiputada Jenny Álvarez. Luego, se sumó como asesor externo del senador Alfonso de Urresti. Su contrato de 2019, señala su expertis en materias comunicacionales, ambientales y legislativas.
Según un informe publicado por el Observatorio Congreso, de la Fundación Balmaceda, Sánchez se ubicó en el ranking de los asesores mejor pagados por el Congreso, entre marzo de 2018 y marzo de 2022, donde efectuó 47 asesorías por un monto de 162.733.622 pesos.
De acuerdo a su labor actual como coordinador legislativo de la bancada socialista, recibe un sueldo de 4.325.584 pesos, y tiene contrato indefinido.
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