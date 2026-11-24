24 nov. 2026 - 15:52 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes, el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó Alerta Temprana Preventiva para la Región Metropolitana (RM) por la amenaza de incendios forestales.

La medida se da en medio de las altas temperaturas que están pronosticadas para esta semana. De hecho, para este miércoles se espera que los termómetros ronden los 34°.

El organismo indicó que la decisión se tomó en base al análisis técnico de Conaf y del pronóstico de condiciones meteorológicas favorables para la ignición y propagación de incendios forestales.

¿Hasta cuándo durará la Alerta Temprana Preventiva para la RM?

Según detalló Senapred, la medida estará "vigente a contar de hoy y hasta que las condiciones así lo ameriten".

"La declaración de dicha alerta se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia", agregó el organismo.

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