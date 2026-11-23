23 nov. 2026 - 15:44 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast participó este lunes en la recepción del avión tanquero Hércules C-130, aeronave que se incorporará al combate de incendios forestales en el país, en medio de los preparativos para enfrentar la próxima temporada de altas temperaturas y el riesgo de nuevas emergencias.

La aeronave busca reforzar la capacidad de respuesta ante eventuales siniestros y estará a disposición de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) durante 120 días. Según lo previsto, comenzará sus operaciones el próximo miércoles 25 de noviembre, con base en el aeródromo María Dolores, en la comuna de Los Ángeles, región del Biobío.

El avión C-130 Hércules, fabricado por la compañía estadounidense Lockheed, fue modificado para cumplir funciones de Large Air Tanker (LAT). Entre sus características destaca su capacidad para transportar hasta 15.000 litros de agua, supresores o retardante, además de contar con cuatro motores a hélice, una velocidad de crucero de 570 kilómetros por hora y una autonomía operativa de tres horas.

El llamado preventivo del Presidente Kast ante los incendios forestales

Durante la actividad, realizada en Pudahuel, el Mandatario hizo un llamado a la ciudadanía a adoptar medidas de autocuidado y prevención frente a los incendios forestales que podrían registrarse durante los próximos meses.

“Tenemos que poner el foco en prevenir la pérdida de vidas humanas”, enfatizó Kast, quien sostuvo que, si bien no es posible detener los fenómenos climáticos, sí se pueden tomar medidas para anticiparse a sus consecuencias.

En esa línea, el Presidente también destacó el esfuerzo que implica el trabajo de las tripulaciones y el costo asociado a las operaciones de estas aeronaves. Según detalló, el avión puede realizar hasta 14 vuelos en una jornada, mientras que cada hora de operación representa un gasto de aproximadamente $20 millones, considerando el vuelo, la carga y los insumos utilizados.

Por lo mismo, insistió en la importancia de evitar conductas de riesgo que puedan provocar emergencias y poner en peligro tanto a la población como a los brigadistas que trabajan en el combate del fuego.

Todo sobre José Antonio Kast