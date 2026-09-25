Abogada de Pamela Díaz revela por qué la animadora no llegó a audiencia contra Sergio Rojas

25 sept. 2026 - 01:46 hrs.

La audiencia entre Pamela Díaz y Sergio Rojas terminó con una nueva fecha para el proceso judicial que ambos mantienen, luego de que la animadora no se presentara ante el tribunal el jueves.

Aunque su ausencia fue justificada inicialmente por motivos laborales, la abogada de Díaz entregó posteriormente un antecedente que explica por qué la comunicadora finalmente no acudió: fue ella misma quien le recomendó no modificar su agenda y continuar con los compromisos que tenía programados.

La representante de Pamela relató en “Plan Perfecto” que el escenario cambió durante la audiencia, cuando el magistrado planteó la posibilidad de que las partes alcanzaran un acuerdo.

"Yo misma como abogada le dije"

“El magistrado nos instó a llegar a una conciliación o un acuerdo y, en el momento en que yo dije que no, que yo no estaba facultada para llegar a un acuerdo, el magistrado solicitó la presencia de doña Pamela Díaz”, relató.

Según explicó, ante la solicitud del juez, Pamela podría haber acudido al tribunal. Sin embargo, la abogada decidió que no era necesario que interrumpiera sus actividades.

“Pamela podría haber ido, pero como era la primera audiencia y uno no sabe a lo que va, yo misma como abogada le dije, ‘Pamela, tú sigue con tus compromisos laborales porque hoy día estaba con una mañana llena de compromisos laborales’”.

La decisión generó una diferencia entre las defensas. La abogada de Sergio Rojas sostuvo que la presencia personal de las partes era obligatoria y afirmó que el tribunal no consideró suficiente la explicación entregada para justificar la ausencia de Díaz.

“Aquí lo que dijo la defensa de Pamela Díaz es que ella por razones laborales no había podido presentarse. Sin embargo, el tribunal estimó que esta excusa no era suficiente”, señaló.

Defensa de Pamela Díaz descarta llegar a un acuerdo

Pese a que el magistrado intentó acercar a las partes, la defensa de Pamela Díaz descartó de plano una conciliación con Sergio Rojas.

“No hay acuerdos con Sergio Rojas, no va a haber conciliación, ningún tipo de acuerdo”, aseguró la abogada.

El caso corresponde a la querella presentada por Díaz contra Rojas por injurias graves y hostigamiento. Debido a que la audiencia no pudo desarrollarse como estaba previsto, el tribunal estableció una nueva fecha para continuar con el proceso: el próximo 29 de octubre.

La defensa de la comunicadora, además, sostuvo que su objetivo es que la causa llegue hasta una condena.

“Pamela, la verdad que son ya más de 2 años de hostigamiento, está harta, entonces queremos que llegue a una condena esta causa”, cerró.