Pamela Díaz cierra polémica con Yamila Reyna: "Yo no he hablado de ella en ningún lado porque no me interesa"

06 sept. 2026 - 10:15 hrs.

Pamela Díaz respondió a los dichos de Yamila Reyna, quien durante una de sus presentaciones lanzó duras críticas en su contra y cuestionó declaraciones anteriores de la comunicadora sobre las mujeres.

El origen de la disputa

El conflicto entre ambas se remonta a marzo, cuando Díaz se refirió al regreso de Reyna a los escenarios tras su quiebre sentimental con Américo. En aquella oportunidad, la comunicadora cuestionó la exposición de algunas mujeres respecto de sus procesos personales.

“Ya las mujeres facturan. Sí, facturan, pero dejen de quejarse”, manifestó entonces Díaz, agregando que “viene un momento en que la mujer, entre menos se queje, y vaya calladita trabajando, y chao, se acabó”.

Los dichos fueron posteriormente respondidos por Reyna durante una rutina, donde realizó una serie de comentarios dirigidos contra la comunicadora.

Las duras palabras de Yamila Reyna

Durante su presentación, la actriz lanzó una particular referencia a Díaz: “Por lo menos yo no ando con joyas robadas, fea cu…”, aludiendo a una antigua polémica relacionada con Manuel Neira, expareja de la comunicadora.

Reyna también cuestionó que Díaz hablara de esa manera sobre las mujeres. “Increíble que una mujer, teniendo hijas mujeres, haga un comentario como ese, ‘calladitas a trabajar’”, señaló durante su rutina.

Pamela Díaz respondió

Frente a estas declaraciones, Díaz aseguró que le sorprendió la actitud de quien fuera su amiga durante varios años.

“Yo tuve una amistad de 12 o 14 años con ella, no hablo de ella desde el día que nos enemistamos, que fue hace 2 o 3 años”, explicó a un programa de Canal 13.

La comunicadora también sostuvo que Reyna conoce su personalidad y su forma de expresarse. “Si ella piensa eso de mí, qué raro, porque me conoce y sabe muy bien cómo yo actúo y cómo yo digo las cosas”, afirmó.

“Me pareció también un poco brutal”

Uno de los aspectos que más cuestionó Díaz fue que sus hijas fueran involucradas en la polémica. “Me pareció también un poco brutal sacar a mis dos hijas a pito de que, si creo que la Trini y la Pascuala nunca le han hecho nada a ella”, manifestó.

Díaz agregó que inicialmente había considerado comunicarse directamente con Reyna para aclarar la situación, pero finalmente decidió no hacerlo.

“Yo nunca voy a hablar mal de ella; si ella quiere hablar mal de mí o cree eso, de hecho, yo le iba a llamar por teléfono para decirle ‘creo que estás equivocadísima, porque yo nunca dije tu nombre’, pero para qué”, expresó.

“Jamás lo haría”

Finalmente, Pamela Díaz aseguró que no tiene interés en continuar con la disputa y recalcó que nunca tuvo la intención de referirse directamente a Reyna.

“Yo no he hablado de Yamila en ningún lado porque no me interesa, pero si ella siente que yo dije eso, Yamila, no fue así”, afirmó.

Además, cerró su respuesta haciendo referencia a la amistad que ambas mantuvieron durante años: “Jamás lo haría, y menos sabiendo que tuvimos una linda amistad”.

Todo sobre Pamela Díaz