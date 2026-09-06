Armada monitorea a flota china que opera en busca de jibia cerca de aguas chilenas: "Controlar y fiscalizar"

06 sept. 2026 - 10:41 hrs.

¿Qué pasó?

La Armada de Chile realiza fiscalizaciones rutinarias a flotas internacionales, especialmente chinas, que navegan cerca de las aguas territoriales chilenas, especialmente en el sector comprendido entre Rapa Nui y la Región de Tarapacá.

Estas acciones buscan controlar que las embarcaciones extranjeras no ingresen a la zona económica exclusiva de Chile, mediante patrullajes tanto aéreos como marítimos.

El subsecretario de Pesca, Osvaldo Urrutia, explicó que estas flotas operan en alta mar bajo regulación internacional y que algunas embarcaciones cuentan con autorización para ingresar a puertos chilenos con el objetivo de llevar a cabo cambios de tripulación o abastecerse.

La autoridad explicó que este procedimiento busca “controlar, fiscalizar y monitorear a las flotas extranjeras de pesca que operan en alta mar”.

De acuerdo con lo señalado por el subsecretario, estas embarcaciones tienen entre sus objetivos la pesca de jibia.

“Ellos saben muy bien que ellos no pueden entrar a las aguas sometidas a la jurisdicción de Chile, por eso no entran”, aseguró.

Urrutia afirmó que Chile mantiene un control permanente sobre estas flotas, mediante labores de monitoreo y fiscalización tanto por aire como por mar.