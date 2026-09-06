Hombre es asesinado a disparos al interior de schopería en Conchalí: Agresores llegaron a rostro descubiero

06 sept. 2026 - 09:37 hrs.

¿Qué pasó?

Un homicidio está siendo investigado durante esta mañana en la comuna de Conchalí, luego de que un hombre fuera asesinado a disparos al interior de una schopería ubicada en esa comuna.

Según los antecedentes preliminares entregados por Carabineros, cerca de las 06:00 horas la víctima se encontraba en el segundo piso del inmueble, cuando hasta el lugar llegaron aproximadamente siete sujetos, quienes mantenían sus rostros descubiertos y portaban armas de fuego.

Al encontrarse con la persona buscada, los individuos efectuaron una cantidad aún indeterminada de disparos, provocándole la muerte.

De acuerdo con lo informado por Carabineros, la víctima sería un trabajador del recinto, correspondiente a la schopería "Voy y Vuelvo", establecimiento que a esa hora se encontraba fuera de su horario de funcionamiento.

El capitán Héctor Casanova Sánchez, subcomisario de la Subcomisaría Conchalí Norte, señaló que se trataría de un ciudadano dominicano de 30 años, quien se encontraba en situación irregular en el país.

"Se trataría de una persona que se encontraba atendiendo en el lugar. Este lugar es un sitio que funciona como schopería, que no debió haber estado abierto a esa hora, sino que se trataba de un lugar clandestino", explicó el funcionario policial.

Respecto de la dinámica del ataque, Carabineros indicó de manera preliminar que los siete sujetos “ingresan al local y discuten con la persona que estaba adentro del lugar; no sabemos si es por algún tipo de rencilla previa o ajuste de cuentas”, explicó.

Hasta el lugar llegó personal de la Fiscalía del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), además de funcionarios policiales y equipos de seguridad municipal, quienes realizan las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

En el sector existe una importante cantidad de cámaras de seguridad, tanto en la vía pública como en locales comerciales, cuyos registros serán recopilados y analizados para intentar identificar a los responsables y reconstruir los momentos previos y posteriores al homicidio.