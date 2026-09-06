Operación "La Cacería": PDI detiene a cuatro sujetos vinculados a banda investigada por robo de armas en Colina

06 sept. 2026 - 08:20 hrs.

¿Qué pasó?

Cuatro nuevos integrantes de una banda criminal fueron detenidos por detectives de la Brigada Investigadora de Robos Metropolitana Centro Norte de la PDI, en el marco de la investigación denominada Operación "La Cacería".

Los procedimientos se realizaron en distintos inmuebles de Colina, hasta donde llegaron los funcionarios policiales con órdenes de entrada y registro autorizadas por el tribunal. Los detenidos estarían relacionados con una organización dedicada a cometer robos en lugares no habitados y que además mantenía vínculos con delitos asociados a la Ley de Armas.

El origen de esta investigación se remonta a septiembre de 2024, cuando un grupo de delincuentes ingresó a una parcela de Colina y sustrajo numerosas armas de fuego.

"Este hecho es muy mediático por cuanto los sujetos logran la sustracción de muchas armas de fuego, aparte de joyas, electrodomésticos y equipos digitales, porque el dueño del inmueble era una persona que tenía licencia deportiva y es por esto que tenía muchas armas de fuego", señaló el inspector Felipe Garrido, de la Brigada Investigadora de Robos Metropolitana Centro Norte.

A partir de las primeras detenciones realizadas en esta causa, los detectives continuaron con el análisis de los antecedentes y lograron identificar a otros cuatro sujetos que formarían parte de la estructura delictual. Según la información entregada por la policía, los imputados se desempeñaban como electricistas.

En los nuevos allanamientos se encontraron dos armas de fantasía, que son investigadas como posibles elementos utilizados para intimidar a víctimas durante otros delitos. También fueron incautados cinco teléfonos celulares, cuyo contenido será periciado por los detectives para buscar comunicaciones y antecedentes que permitan establecer nuevas conexiones dentro de la banda.

Los cuatro sujetos quedaron a disposición del Juzgado de Garantía de Colina, mientras la PDI continúa con las diligencias destinadas a establecer su participación en los delitos investigados y determinar si existen otros integrantes de la organización.