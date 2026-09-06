Extensa congestión en camino a Farellones: Bus del sistema RED queda atravesado y obstruyendo ambas pistas

06 sept. 2026 - 08:48 hrs.

¿Qué pasó?

Una extensa congestión se registra durante esta mañana en camino a Farellones luego de que un bus de transporte público quedó atravesado y obstruye el paso de los vehículos en ambas pistas.

La situación ocurre a la altura de un servicentro ubicado en la ruta G-21, sector donde además suelen realizarse controles y fiscalizaciones a los automovilistas que se dirigen hacia los centros de esquí.

De acuerdo con registros enviados por conductores a la comunidad de Megatiempo, el bus permanece atravesado en la vía, obligando a algunos vehículos a realizar maniobras para intentar continuar su recorrido por uno de los costados.

"El taco es descomunal; no avanza absolutamente nada", relató uno de los conductores que se comunicó con Meganoticias Siempre Juntos, asegurando que llevaba cerca de 40 minutos enfrentando la congestión en el sector.

La situación también ha provocado importantes demoras en avenida Las Condes, debido al alto flujo de vehículos que durante esta jornada se dirigen hacia la montaña aprovechando las buenas condiciones meteorológicas.

Hasta el momento no se ha confirmado si el bus quedó atravesado producto de una falla mecánica, una maniobra u otra situación.

Desde el despacho se llamó a los conductores a extremar las precauciones, considerando que se trata de una ruta con curvas y sectores de difícil maniobra. Además, quienes tengan previsto subir hacia Farellones y los centros invernales deberán considerar los extensos tiempos de desplazamiento producto de la congestión.

La recomendación es revisar el estado de la ruta antes de iniciar el viaje y, de ser posible, evaluar modificar el horario o el destino para evitar las zonas con mayor acumulación de vehículos.