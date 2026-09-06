¿Fin al conflicto?: Los enviados de Trump llegan a Ucrania tras reunirse con Putin

06 sept. 2026 - 09:31 hrs.

¿Qué pasó?

Los enviados estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner, llegaron este domingo a Ucrania con una propuesta que, según el presidente Donald Trump, busca poner fin al conflicto con Rusia, un día después de reunirse con Vladimir Putin en Moscú.

Se trata de la primera visita a Kiev de Witkoff, un empresario cercano a Trump, y de Kushner, el yerno del presidente estadounidense, desde que empezaron a ejercer como mediadores en este conflicto.

Witkoff y Kushner llegaron a Kiev en tren, informó un periodista de la AFP desde una estación de ferrocarril en la capital ucraniana. Está previsto que mantengan conversaciones con el presidente Volodimir Zelenski.

Desde su regreso a la Casa Blanca a comienzos de 2025, Donald Trump ha iniciado varias rondas de conversaciones para encontrar una salida a la guerra desencadenada por la invasión rusa de 2022, la más mortífera en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, estos intentos no han conducido hasta ahora a ningún avance tangible.

Iaroslav, de 29 años, un habitante de Kiev, dijo que la esperada visita de los dos estadounidenses no es más que una de las "múltiples medidas diplomáticas" ya emprendidas, y se mantiene escéptico.

"Por ahora, no despierta ninguna esperanza, ya ha habido demasiadas negociaciones" sin que llegue la paz, afirmó a la AFP, sin dar su apellido.

Con motivo de estas nuevas conversaciones, Vladimir Putin decretó el cese de los bombardeos sobre Kiev durante tres días, desde el sábado hasta el lunes inclusive.

Zelenski anunció, por su parte, la suspensión de los ataques contra Moscú durante el mismo período.

En Moscú, Witkoff y Kushner "discutieron planes sustanciales para los próximos pasos, que se anunciarán en las próximas semanas, y esperan tener reuniones igualmente productivas mañana (domingo) en Ucrania", indicó un funcionario de la Casa Blanca en un comunicado a la AFP.

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