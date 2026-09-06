Romería al Cementerio General: Revisa los cortes de tránsito y desvíos en Santiago para este domingo

06 sept. 2026 - 04:00 hrs.

Este domingo 6 de septiembre se realizará en Santiago la tradicional romería al Cementerio General, en conmemoración de los 53 años del golpe de Estado.

La movilización, convocada por las directivas del Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio (FA), junto a organizaciones de derechos humanos, contempla un recorrido que partirá desde el sector de Metro Los Héroes y se extenderá hasta el Cementerio General, donde se realizará un acto de homenaje y una actividad cultural.

Cortes de tránsito y desvíos por romería

Producto de la convocatoria, se aplicará un plan de cortes y desvíos de tránsito en distintos puntos de la capital, que comenzarán a regir desde las 08:30 horas.

La primera intervención afectará el eje Alameda Bernardo O'Higgins–avenida Providencia, en ambos sentidos, específicamente entre Almirante Latorre y avenida Salvador.

En ese mismo tramo también habrá modificaciones para los buses de la Red Movilidad. Los servicios que se dirigen hacia el oriente serán desviados por avenida España hacia el sur, mientras que los recorridos con destino al poniente por avenida Providencia serán derivados hacia avenida Manuel Montt. A esto se suma la suspensión del tránsito en calle San Antonio, entre Ismael Valdés Vergara y la Alameda, medida que se irá aplicando conforme avance la marcha.

Uno de los puntos más afectados será Avenida Recoleta, arteria clave en el trayecto hacia el camposanto. El plan considera cortes en ambas calzadas entre Avenida Santa María y Avenida Valdivieso, sector correspondiente al acceso al Cementerio General. Durante el paso masivo de los asistentes, los cruces de ese tramo quedarán completamente inhabilitados para los vehículos.

Quienes normalmente circulan por Avenida Recoleta en dirección sur deberán tomar un desvío hacia el poniente, utilizando Avenida Dorsal y Avenida México como rutas alternativas. Para quienes necesiten trasladarse entre el oriente y el poniente de la ciudad y deban cruzar el sector intervenido de Recoleta, la recomendación de Transporte Informa es optar por la Autopista Costanera Norte como vía alternativa.

Cabe destacar que las restricciones no se aplicarán todas de manera simultánea, sino en forma progresiva, siguiendo el avance de la columna de manifestantes desde el sector de la Alameda hacia el Cementerio General. Esto significa que algunos tramos podrían mantenerse operativos por más tiempo, dependiendo de la velocidad con que se desplace la movilización.

En cuanto a la duración total de las medidas, se estima que la habilitación completa del tránsito en todos los sectores afectados ocurrirá cerca de las 15:30 horas, una vez concluida la actividad en el cementerio. Con esa información, se recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos con anticipación, especialmente si deben moverse por el sector centro-norte de la capital durante la jornada de este domingo.

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