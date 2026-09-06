Confirmado | Cuánto cuesta viajar en auto de Santiago a Temuco en 2026: peajes, bencina y el total antes de Fiestas Patrias

06 sept. 2026 - 01:12 hrs.

Para quienes planean trasladarse desde la Región Metropolitana hacia la capital de La Araucanía en vehículo particular, anticipar los costos viales resulta clave para organizar el presupuesto familiar o de viaje.

A continuación, te mostramos el desglose actualizado de peajes y combustible para cubrir el trayecto entre Santiago y Temuco.

El itinerario contempla una distancia de 675 kilómetros lineales en dirección al sur por la Ruta 5 Sur, transitando por tramos concesionados de Ruta del Maipo, Survías Maule-Ñuble, Ruta Sur y Ruta de la Araucanía.

¿Cuánto cuestan los peajes de Santiago a Temuco?

Para llegar hasta los accesos a la ciudad de Temuco, los conductores deben cancelar siete plazas de peaje troncal. Cabe recordar que el peaje de Quepe (km 693) se sitúa al sur de la comuna, por lo que no interviene en este cálculo.

Los cobros para autos y camionetas livianas en orden de norte a sur corresponden a:

Troncal Nueva Angostura (km 54) - Ruta del Maipo: $3.800

Troncal Quinta (km 162) - Ruta del Maipo: $3.800

Troncal Río Claro (km 220) - Survías Maule-Ñuble: $3.300

Troncal Retiro (km 323) - Survías Maule-Ñuble: $3.300

Troncal Santa Clara (km 444) - Ruta Sur: $3.400

Troncal Las Maicas (km 550) - Ruta Sur: $3.400

Troncal Púa (km 623) - Ruta de la Araucanía: $3.600

El total acumulado en peajes es el siguiente:

Solo ida: $24.600

Ida y vuelta: $49.200

¿Cuánto se gasta en bencina hacia Temuco?

Con una distancia de 675 km y una pauta de consumo medio en carretera de 12 km por litro, un automóvil requerirá 56,3 litros de combustible por sentido:

Gasolina de 95 octanos ($1.500 por litro): $84.375 por sentido y $168.750 para el circuito de ida y vuelta.

$84.375 por sentido y $168.750 para el circuito de ida y vuelta. Gasolina de 93 octanos ($1.450 por litro): $81.563 en viaje de ida y $163.126 ida y regreso.

En caso de viajar en un automóvil de rendimiento eficiente (14 km/l), el desembolso en bencina 95 desciende a $72.321 por tramo ($144.642 en total).

Si el trayecto se realiza en un SUV de gran tracción o camioneta cargada (10 km/l), el consumo asciende a $101.250 por trayecto ($202.500 ida y vuelta).

Presupuesto total del trayecto Santiago - Temuco

Tomando en cuenta los 7 peajes troncales y la gasolina de 95 octanos en un vehículo estándar de 12 km/l, el monto global estimado es:

Solo ida: $108.975

Ida y vuelta: $217.950

(Optando por gasolina de 93 octanos, el viaje de ida se sitúa en $106.163 y el ciclo completo en $212.326).