El potente mensaje de Yamila Reyna a Ludmila Ksenofontova tras nuevos celos de Ballero

08 jul. 2026 - 08:12 hrs.

En medio de una de las noches más tensas de Volverías con tu ex? 2, hubo un momento que cortó el ruido de los reproches y los celos para dar paso a algo completamente distinto: un mensaje de amor propio que emocionó a todos en el estudio.

Fue Yamila Reyna quien tomó la palabra después de que Ludmila Ksenofontova terminara su baile junto a Kaoto, una presentación que Álvaro Ballero observó con una mirada seria e incómoda desde su lugar, sin ocultar su malestar.

El mensaje de Yamila

Yamila no quiso dejar pasar el momento sin decirle algo a Ludmila que fuera más allá del contexto del reality. Lo que dijo fue directo al corazón y generó un silencio especial entre todos los presentes.

"No te avergüences de ser sensual, de ser sexy, sos un mujerón", le dijo la animadora, abriendo un discurso que fue ganando fuerza con cada palabra. Un mensaje que llegó en el momento justo, después de una noche en que Ballero había cuestionado repetidamente las actitudes de su ex.

Yamila también le habló a Ludmila desde su historia de amor, reconociendo que la admira, pero dejando en claro que quería verla brillar también por sí misma. "Si bien estoy enamorada de tu historia de amor, quiero enamorarme más de tu Ludmila con amor propio", expresó.

Y fue más específica todavía. Le recordó que la maternidad no tiene por qué apagar ninguna parte de quien es como mujer. "El ser mamá no significa que te olvides del mujerón que eres, de lo bonita que eres, de lo sensual que eres", le dijo, en una frase que resonó con fuerza en el contexto de todo lo que se había discutido esa noche.

Yamila cerró su mensaje con una invitación que fue también una especie de llamado de atención para todos los que habían estado debatiendo sobre lo que Ludmila debía o no debía hacer. "Más allá de amar, ámate primero porque sos increíble", le dijo, poniendo el foco en ella y no en la mirada de los demás.

Ballero continúa con sus celos a Ludmila

El contraste con lo que había ocurrido minutos antes no podía ser más claro. Mientras Ballero seguía firme en su postura de que ciertas actividades le molestaban, Yamila le decía a Ludmila exactamente lo opuesto: que disfrutar, bailar y sentirse bien no tiene nada de malo.

Ludmila, por su parte, también había dejado en claro su posición durante el tenso intercambio con su ex. "Hay actividades que a mí tampoco me acomodan, pero la actividad de hoy me gustó, era una de las actividades que más me gustó a día de hoy", dijo, lamentando que la actitud de Ballero hubiera empañado algo que para ella había sido genuinamente disfrutable.

En una noche cargada de celos, reproches y posturas inamovibles, las palabras de Yamila Reyna fueron el contrapunto necesario en Volverías con tu ex? 2. Un recordatorio de que en medio de tanto conflicto, el amor propio también tiene su lugar.

¿Cómo ver "Volverías con tu ex? 2"

Volverías con tu ex? 2 estrena nuevos capítulos de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez.

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