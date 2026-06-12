Mateucci coquetea con Yamila Reyna en Volverías con tu ex? 2 y Ballero advierte: "Se la va a agarrar"

12 jun. 2026 - 07:01 hrs.

La intensidad dentro del encierro de ¿Volverías con tu ex? 2 no da tregua. En el cuarto capítulo del reality de Mega, Luis Mateucci comenzó a coquetear abiertamente con Yamila Reyna, desatando las primeras alarmas entre el resto de los participantes.

El ganador de la primera temporada del programa le lanzó varias indirectas a la actriz argentina, quien respondió con picardía ante las cámaras. La escena no pasó desapercibida para nadie dentro de la casa, y menos para Álvaro Ballero.

El análisis de Ballero

El comunicador conversó con Ludmila Ksenofontova sobre lo que está observando y fue directo en su lectura: "Luis se va a agarrar a la Yamila y de ahí va a ser otra persona. Porque viene con esos objetivos".

Consultado sobre si ese eventual emparejamiento podría cambiar el juego, Ballero no se guardó nada y disparó contra la actriz: "El problema es que Yamila tampoco es una gran competidora, entonces le va a pesar a Mateucci".

El contexto del reality

¿Volverías con tu ex? 2 reúne a diez exparejas que conviven en un encierro en Perú —con una primera etapa en la selva amazónica de Tarapoto y luego en la casa estudio de Pachacamac, Lima— con el objetivo de descubrir si aún existe amor, saldar cuentas pendientes o cerrar definitivamente capítulos del pasado. El programa se emite de domingo a jueves por la señal de Mega, conducido por Tonka Tomicic y Julio César Rodríguez.

¿Dónde ver los capítulos completos de ¿Volverías con tu ex? 2?

Los capítulos completos están disponibles de forma gratuita en Mega.cl y en el canal de YouTube MEGA Oficial, donde también se publican resúmenes y los programas "Reacts" con los momentos más destacados. Mega GO, la plataforma de streaming del canal, ofrece acceso desde cualquier dispositivo y, para usuarios del plan Full, permite ver cada capítulo con 24 horas de anticipación, además de la señal Non Stop con el 100% del contenido de convivencia, competencias y actividades.

Por su parte, Mega 2 emite todos los días a las 21:00 horas un capítulo nuevo de ¿Volverías con tu ex? 2 En Bruto, una versión extendida de cada episodio con más contexto, más historias y más detalles del encierro. Además, el reality dio el salto internacional: los capítulos están disponibles en Disney+ para América Latina y en Netflix España de forma simultánea al estreno.

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