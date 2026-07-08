La esperada película de Britney Spears suma a una reconocida figura de Hollywood

08 jul. 2026 - 04:00 hrs.

La esperada película biográfica de Britney Spears sigue tomando forma, Universal Pictures contrató a la guionista Liz Meriwether para escribir el primer borrador del largometraje basado en "La mujer que soy", las memorias de la cantante publicadas en 2023 y que se convirtieron en un fenómeno editorial a nivel mundial.

El proyecto será dirigido por Jon M. Chu, responsable de Wicked, y contará con la producción de Marc Platt.

La incorporación de Meriwether representa un importante avance para la cinta, luego de que surgieran rumores sobre una eventual pausa en su desarrollo.

¿Quién escribirá la película de Britney Spears?

Liz Meriwether es una reconocida guionista y productora estadounidense, conocida por crear la exitosa serie New Girl y por su trabajo en la película Amigos con derechos.

Además, participó en producciones como The Dropout: Auge y caída de Elizabeth Holmes y Morir de placer.

De acuerdo con los reportes, será la encargada de adaptar para la pantalla grande La mujer que soy, trabajo que comenzó a desarrollarse tras la adquisición de los derechos por parte de Universal Pictures.

El libro que batió récords de ventas

Publicado en 2023, La mujer que soy se convirtió en el libro de memorias más vendido en la historia de la editorial Simon & Schuster, superando los seis millones de ejemplares vendidos en todo el mundo.

En sus páginas, Britney Spears repasa algunos de los momentos más importantes de su vida, desde su infancia en Luisiana y su ascenso como estrella del pop, hasta su mediática relación con Justin Timberlake y los años en que permaneció bajo la tutela legal encabezada por su padre, Jamie Spears.

La apuesta por otro éxito del cine biográfico

El interés por adaptar la historia de Britney Spears fue disputado por varios estudios antes de que Universal Pictures obtuviera los derechos.

Entre los interesados figuraban Sony Pictures, Warner Bros., Disney, Netflix y 20th Century Studios, además de productoras vinculadas a figuras como Shonda Rhimes, Brad Pitt y Margot Robbie.

Por ahora, el estudio no ha revelado cuándo comenzará el rodaje ni quién será la actriz encargada de interpretar a la denominada "Princesa del Pop". Según informó Page Six, un portavoz de Universal Pictures prefirió no referirse al estado actual del proyecto.